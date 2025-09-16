Juez desestima los cargos de terrorismo en el caso estatal contra Luigi Mangione

Un juez desestimó el martes los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione en el caso del estado de Nueva York por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, pero mantuvo los cargos estatales de asesinato en segundo grado contra el graduado de la Ivy League.

Los abogados de Mangione argumentaron que el caso de Nueva York y un proceso federal paralelo con pena de muerte constituían doble exposición penal. Pero el juez Gregory Carro rechazó ese argumento, señalando que sería prematuro hacer tal determinación.

Esta fue la primera comparecencia de Mangione en el caso estatal desde febrero. El joven de 27 años ha atraído un seguimiento de culto como símbolo de las frustraciones con la industria de seguros de salud. Docenas de simpatizantes asistieron a su última audiencia, muchos vistiendo el color verde del personaje de videojuegos Luigi como muestra de solidaridad. Su acusación formal en abril en el caso federal generó una respuesta similar.

En su decisión escrita, el juez señaló que, aunque no cabe duda de que el asesinato no fue un crimen callejero común, la ley de Nueva York no considera que algo sea terrorismo simplemente porque esté motivado por una ideología.

“Si bien el acusado claramente expresaba animosidad hacia UHC y la industria de la salud en general, no se desprende que su objetivo fuera ‘intimidar o coaccionar a una población civil’, y de hecho, no se presentó evidencia de tal objetivo”, escribió Carro.

El juez programó las vistas previas al juicio para el 1 de diciembre, pocos días antes de que Mangione deba regresar al tribunal en el caso federal en su contra.

Mangione se declaró no culpable de múltiples cargos de asesinato, incluyendo asesinato como acto de terrorismo, por la muerte ocurrida el 4 de diciembre de 2024. Un video de vigilancia mostró a un hombre enmascarado disparando por la espalda a Thompson cuando llegaba a una conferencia de inversionistas en el New York Hilton Midtown. La Policía indicó que en la munición estaban escritas las palabras “delay” (retrasar), “deny” (negar) y “depose” (destituir), imitando una frase usada comúnmente para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Mangione fue arrestado cinco días después, cuando fue visto desayunando en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Nueva York. Desde entonces, ha estado recluido en la misma cárcel federal en Brooklyn donde también se encuentra detenido Sean “Diddy” Combs.

La fiscalía de distrito de Manhattan sostiene que no hay problemas de doble exposición porque ninguno de los casos de Mangione ha llegado a juicio y porque las acusaciones estatales y federales responden a teorías jurídicas distintas.

Los abogados de Mangione aseguran que los procesos paralelos han creado un “laberinto legal” que hace “legal y logísticamente imposible defenderse de ambos simultáneamente”.

Los cargos estatales, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua, alegan que Mangione buscaba “intimidar o coaccionar a una población civil”, es decir, empleados e inversionistas de seguros. Los cargos federales, en cambio, sostienen que Mangione acechó a Thompson y no incluyen acusaciones de terrorismo.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció en abril que instruía a los fiscales federales a solicitar la pena de muerte por “un acto de violencia política” y un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.

La fiscalía de Manhattan citó extensamente el diario manuscrito de Mangione en una moción judicial para sostener los cargos estatales de asesinato. Resaltaron su deseo de matar a un alto ejecutivo de seguros y su admiración por Ted Kaczynski, el difunto terrorista conocido como el Unabomber.

En esos escritos, según los fiscales, Mangione reflexionaba sobre rebelarse contra “el mortal cartel de seguros de salud impulsado por la codicia” y escribió que matar a un ejecutivo de la industria “demuestra que un bastardo codicioso recibió lo que se merecía”. También citaron una confesión que, según aseguran, escribió “Para los federales”, en la que señalaba que “tenía que hacerse”.