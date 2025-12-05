Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Caso Luigi Mangione: el cuarto día de la vista de supresión de evidencia se aplaza por salud

El acusado enfrenta cargos por el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson

5 de diciembre de 2025 - 1:10 PM

Luigi Mangione comparece en el Tribunal Penal de Manhattan para una audiencia de pruebas, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Curtis Means /Pool Photo vía AP) (Curtis Means )
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una audiencia previa al juicio sobre la oferta de Luigi Mangione para excluir pruebas de su caso de asesinato fue pospuesta el viernes porque el acusado está enfermo, dijeron sus abogados y el juez.

Está previsto que la vista se reanude el lunes.

Mangione está tratando de excluir una pistola, un cuaderno y otros artículos que los agentes de policía dicen que encontraron en su mochila cuando fue detenido el 9 de diciembre de 2024, en Altoona, Pennsylvania, cinco días después de que el CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson fuera asesinado en Manhattan. Él y sus abogados también están tratando de suprimir algunas declaraciones que hizo a la policía.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales de asesinato. La vista, que comenzó el lunes y podría prolongarse hasta finales de la próxima semana, sólo se aplica al caso estatal.

“Al parecer, el acusado está enfermo hoy”, dijo el juez Gregory Carro, dirigiéndose a la sala en torno a la hora en que debía comenzar una cuarta jornada de testimonios.

“Sí”, dijo Marc Agnifilo, abogado de Mangione.

Las pruebas son clave para el caso de los fiscales. Han dicho que la pistola de 9 mm encontrada en la mochila coincide con el arma de fuego utilizada en el asesinato, que los escritos en el cuaderno exponían el desprecio de Mangione por las aseguradoras de salud y sus ideas sobre matar a un consejero delegado en una conferencia de inversores, y que dio a la policía el mismo nombre falso que el presunto pistolero utilizó en un hostal de Nueva York días antes del tiroteo.

Thompson, de 50 años, recibió un disparo por la espalda cuando se dirigía a una conferencia de inversores. Se convirtió en consejero delegado de UnitedHealthcare en 2021 y había trabajado en la matriz UnitedHealth Group Inc. durante 20 años.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
