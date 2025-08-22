Opinión
22 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Florida apelará el fallo que cerrará “Alligator Alcatraz”: avisa que seguirá deportando

La oficina del fiscal general criticó a la jueza Kathleen Williams por la decisión que fija un plazo para “desmantelar” el lugar

22 de agosto de 2025 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de un alguacil que custodia la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia en Ochopee, Florida. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - El Gobierno de Florida avisó este viernes que apelará el fallo judicial que ordenó cerrar dentro de 60 días el centro de detención migatoriaAlligator Alcatraz(Alcatraz de los Caimanes), además de advertir de que las deportaciones continuarán.

RELACIONADAS

La oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, criticó a la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, quien el jueves fijó un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, al oeste de Miami, donde prohibió el ingresó de más migrantes, aunque el centro permanecerá operativo hasta entonces.

“Una vez más, ella se excede en su autoridad, y apelaremos esta decisión ilegal”, comentó Jeremy Redfern, director de Comunicaciones del fiscal, en sus redes sociales.

En tanto, el equipo del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó que las deportaciones continuarán desde el lugar, que abrió el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado en medio de los Everglades, zona natural de humedales rodeada de caimanes, cocodrilos, serpientes y panteras.

“Las deportaciones continuarán hasta que la moral mejore”, aseguró Alex Lanfranconi, director de Comunicaciones del gobernador.

Los funcionarios floridanos han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), al citar que otro juez desestimó el martes parte de otra demanda de abogados migratorios sobre el acceso a la defensa y comunicación de los migrantes detenidos en “Alligator Alcatraz”.

Williams falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que exigían el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el lugar, además de impedir “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden”.

En el centro quedan 336 migrantes, según reportó el jueves el congresista demócrata Maxwell Frost, representante de Orlando, tras recorrer el lugar, donde el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, contabilizó 78 mexicanos.

“Alligator Alcatraz” es el centro más emblemático de la política migratoria del presidente Donald Trump, en cuya Administración ha subido un 49% la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que asumió en enero, con 55.568 detenidos en la primera mitad de julio.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosFloridaGobiernoGobierno de Estados UnidosDeportaciones de indocumentados
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
