10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Florida permite nuevamente la caza de osos tras diez años de veto

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca indicó que esta práctica busca controlar la población

10 de septiembre de 2025 - 3:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta es la segunda ocasión este año en que alguien es atacado por un oso negro mientras duerme al raso en Idaho.
La caza regulada de ejemplares del oso negro estuvo vigente entre 1930 y 1994 y tuvo un breve y polémico regreso en 2015.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, en inglés) anunció que este viernes se abrirán las solicitudes para la caza de cerca de 200 osos en el estado, tras una década de suspensión de esta controvertida práctica, con el fin de controlar la población.

La caza regulada de ejemplares del oso negro estuvo vigente entre 1930 y 1994 y tuvo un breve y polémico regreso en 2015.

La FWC justificó esta decisión como herramienta del Plan de Manejo del Oso Negro de Florida de 2019 para combatir el aumento de su población, estimada en 4,000 ejemplares por biólogos de la comisión.

“Estoy orgulloso de que Florida se una a la mayoría de los estados que gestionan los osos negros mediante la caza regulada”, declaró en un comunicado el presidente de la FWC, Rodney Barreto.

Equilibrar el número de animales con el hábitat adecuado mantiene a las poblaciones saludables, aseguró la FWC.

La organización relata que ha habido un incremento de encuentros entre osos y humanos, incluyendo un ataque fatal ocurrido en mayo, el único en la historia del estado, cuando un oso negro mató a Robert Markel, de 89 años, en el condado de Collier, al suroeste del Florida.

Sin embargo, organizaciones de conservación y defensores de los animales expresaron su oposición, calificando la caza como innecesaria y cruel.

Los activistas criticaron también la falta de un censo actualizado de la población de osos y advirtieron de que la medida podría poner en peligro la recuperación de la especie, que estuvo en la lista de especies amenazadas hasta 2012.

Las restricciones de la FWC incluye crías y hembras con crías, y limita las zonas de caza a áreas con alta densidad de población de osos.

Los métodos de caza aprobados incluyen el uso de trampas con cebo, arcos y perros entrenados, aunque el uso de estos últimos se implementará gradualmente hasta 2027.

Las solicitudes de permisos estarán abiertas del 12 al 22 de septiembre, con un costo de $100 para residentes y 300 dólares para no residentes, además de una tarifa de manejo de $5 por solicitud, y no se emitirá más del 10% de los permisos a no residentes de Florida.

Los permisos serán por sorteo, con un límite de 187 osos en total, dentro de Unidades de Manejo de Osos, entre el 6 y el 28 de diciembre.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
