Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
76°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobernador de California sopesa postularse a la presidencia tras las elecciones de 2026

Es uno de los críticos más fuertes de Donald Trump

27 de octubre de 2025 - 8:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Newsom ha estado tratando de destacarse a nivel nacional, adoptando un estilo combativo que parodia la estrategia de redes sociales de Trump con publicaciones en mayúsculas, memes y mercancías, todo ello similar a la del mandatario. (Damian Dovarganes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobernador de California, Gavin Newsom —un destacado crítico del presidente Donald Trump—, dice que sopesará postularse a la Casa Blanca en 2028 después de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos el próximo año.

RELACIONADAS

Cuando se le preguntó en una entrevista en el programa “CBS Sunday Morning” si sería justo decir que pensaría seriamente en una campaña después de los comicios de noviembre de 2026, el gobernador respondió: “Mentiría si dijera lo contrario”.

Newsom ha estado tratando de destacarse a nivel nacional, adoptando un estilo combativo que parodia la estrategia de redes sociales de Trump con publicaciones en mayúsculas, memes y mercancías, todo ello similar a la del mandatario.

El gobernador de filiación demócrata ha discutido con el presidente republicano sobre el despliegue de la Guardia Nacional de California tras las protestas contra las redadas migratorias del gobierno federal y los movimientos de redistribución de distritos de Trump en Texas. Newsom también ha encabezado una campaña para reestructurar los propios mapas de California con el fin de agregar cinco escaños demócratas a la Cámara de Representantes federal, en respuesta a los cambios en Texas. La votación sobre la llamada Proposición 50 está en curso y concluye el 4 de noviembre.

“Estoy deseando ver quién se presenta en 2028 y quién está a la altura de ese momento. Y esa es la pregunta para el pueblo estadounidense”, declaró en la entrevista que se emitió el domingo.

No parece que la disputa entre Trump y Newsom vaya a acabar pronto. El jueves, el presidente reconoció que había acordado detener una demostración de fuerza federal para este fin de semana en San Francisco luego de que se lo pidieran ejecutivos tecnológicos y el alcalde. Newsom fue alcalde de San Francisco de 2004 a 2011.

En la entrevista, Newsom describió a Trump como una “especie invasora”.

“Es una bola de demolición. No sólo del simbolismo y la sustancia del Ala Este”, expresó Newsom, refiriéndose a la demolición de esa parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile. “Está destruyendo alianzas, la verdad, la confianza, la tradición, instituciones”.

Previamente este año, Newsom lanzó un podcast en un intento por presentarse como un centrista. Durante esa serie ha sostenido conversaciones con figuras influyentes de todo el espectro político, desde el difunto conservador Charlie Kirk —que fue asesinado en una gira por campus universitarios— y Steve Bannon —exestratega de Trump—, hasta el gobernador de Minnesota Tim Walz, quien fue compañero de fórmula de la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024, y la representante federal demócrata Jasmine Crockett.

Tags
Breaking NewsCaliforniaDonald TrumpPartido Demócrata
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: