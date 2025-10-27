Gobernador de California sopesa postularse a la presidencia tras las elecciones de 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom —un destacado crítico del presidente Donald Trump—, dice que sopesará postularse a la Casa Blanca en 2028 después de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos el próximo año.

Cuando se le preguntó en una entrevista en el programa “CBS Sunday Morning” si sería justo decir que pensaría seriamente en una campaña después de los comicios de noviembre de 2026, el gobernador respondió: “Mentiría si dijera lo contrario”.

Newsom ha estado tratando de destacarse a nivel nacional, adoptando un estilo combativo que parodia la estrategia de redes sociales de Trump con publicaciones en mayúsculas, memes y mercancías, todo ello similar a la del mandatario.

El gobernador de filiación demócrata ha discutido con el presidente republicano sobre el despliegue de la Guardia Nacional de California tras las protestas contra las redadas migratorias del gobierno federal y los movimientos de redistribución de distritos de Trump en Texas. Newsom también ha encabezado una campaña para reestructurar los propios mapas de California con el fin de agregar cinco escaños demócratas a la Cámara de Representantes federal, en respuesta a los cambios en Texas. La votación sobre la llamada Proposición 50 está en curso y concluye el 4 de noviembre.

“Estoy deseando ver quién se presenta en 2028 y quién está a la altura de ese momento. Y esa es la pregunta para el pueblo estadounidense”, declaró en la entrevista que se emitió el domingo.

No parece que la disputa entre Trump y Newsom vaya a acabar pronto. El jueves, el presidente reconoció que había acordado detener una demostración de fuerza federal para este fin de semana en San Francisco luego de que se lo pidieran ejecutivos tecnológicos y el alcalde. Newsom fue alcalde de San Francisco de 2004 a 2011.

En la entrevista, Newsom describió a Trump como una “especie invasora”.

“Es una bola de demolición. No sólo del simbolismo y la sustancia del Ala Este”, expresó Newsom, refiriéndose a la demolición de esa parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile. “Está destruyendo alianzas, la verdad, la confianza, la tradición, instituciones”.