¿Cuándo será el cambio de hora este año en Estados Unidos?

El horario de invierno iniciará en Estados Unidos a partir del 2 de noviembre de este año, lo que significa que la mayoría de los estados en ese país retrasarán sus relojes por una hora para compensar por las variaciones en la luz solar.

Según un reporte de ABC News, los relojes en todos los estados, menos en algunas municipalidades de Arizona y el estado de Hawaii, se retrocederán por una hora a partir de las 2:00 a.m. del mencionado día.

El cambio significará que la mayoría de las personas en Estados Unidos continental recibirán una hora adicional de descanso a partir de esa fecha, aunque consiguientemente el 8 de marzo de 2026 perderán una hora.

La costumbre no es celebrada ni en Puerto Rico ni en los otros territorios estadounidenses, como las Islas Vírgenes, Guam o Samoa Americana.

El geólogo y fundador del Centro Meteorológico de Puerto Rico, Víctor Manuel Jiménez Acevedo, expresó a El Nuevo Día en 2022 que en la isla no se da el cambio de horario porque no hay grandes variaciones en la luz solar en las distintas estaciones del año.

“En Puerto Rico la variación de energía solar es mínima”, dijo Jiménez Acevedo. “Casi siempre tenemos la misma cantidad de luz, no hay una reducción dramática en la luz solar”.

El “Daylights Saving Time” (horario de verano) inició en Estados Unidos en 1918 cuando se aprobó la Ley de Hora Estándar en el Congreso con motivo de maximizar las horas de luz durante la Primera Guerra Mundial y ahorrar en el consumo de energía.

Posteriormente, legisladores en múltiples estados intentaron derogar la ley pero no fueron exitosos. En 1966, se aprobó la “Uniform Time Act” que formalizó el horario de verano en todos los estados, excepto en los que aprobaron legislación para exención.