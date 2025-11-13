Opinión
13 de noviembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobernador de Oklahoma perdona la vida a hombre condenado por asesinato

Kevin Stitt conmutó la sentencia de muerte de Tremane Wood a cadena perpetua sin libertad condicional

13 de noviembre de 2025 - 3:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tremane Wood, condenado por un asesinato en Oklahoma en el 2001. Foto entregada por el Departamento Correccional de Oklahoma el 9 de febrero del 2023.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

McAlester, Oklahoma— El gobernador de Oklahoma le perdonó la vida a un recluso condenado a muerte justo antes de que recibiera una inyección letal el jueves, conmutando la sentencia del hombre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El gobernador Kevin Stitt otorgó formalmente el indulto a Tremane Wood, de 46 años, quien estaba programado para morir por el apuñalamiento de un hombre durante un robo fallido en 2002. Es solo la segunda vez que el gobernador republicano concede clemencia durante sus casi siete años en el cargo.

“Después de una revisión exhaustiva de los hechos y una consideración reflexiva, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia de Tremane Wood a cadena perpetua sin libertad condicional”, anunció Stitt.

“Esta acción refleja el mismo castigo que recibió su hermano por el asesinato de un joven inocente y asegura un castigo severo que mantiene a un delincuente violento fuera de las calles para siempre”, añadió.

Stitt previamente otorgó clemencia al recluso condenado a muerte Julius Jones en 2021, pero había rechazado recomendaciones de clemencia en otros cuatro casos. Un total de 16 hombres han sido ejecutados durante el tiempo de Stitt en el cargo.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma votó 3-2 la semana pasada para recomendar que el gobernador otorgara clemencia.

En una apelación pendiente ante la Corte Suprema, los abogados dijeron que Wilkins fue mal defendido en el primer juicio y las apelaciones posteriores. (Archivo/AP)
Tremane Wood tuvo un abogado ineficaz que bebía mucho en ese momento y que hizo poco trabajo en el caso.

Wood debía ser ejecutado por su participación en el asesinato de Ronnie Wipf, agricultor migrante de 19 años de Montana, durante un intento de robo en un hotel del norte de la ciudad de Oklahoma temprano el día de Año Nuevo en 2002.

Durante la audiencia de clemencia, los abogados de Wood no negaron que él participó en el robo, pero sostuvieron que su hermano, Zjaiton Wood, fue quien realmente apuñaló a Wipf. Zjaiton Wood fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de morir en prisión en 2019, admitió ante varias personas que él mató a Wipf, declaró la abogada de Tremane Wood, Amanda Bass Castro Alves.

Castro Alves dijo al panel que Tremane Wood tuvo un abogado ineficaz que bebía mucho en ese momento y que hizo poco trabajo en el caso. También afirmó que los fiscales ocultaron indebidamente a los jurados los beneficios que los testigos recibieron a cambio de su testimonio. Los abogados de Wood habían solicitado a la Corte Suprema detener la ejecución por estos motivos, pero fueron rechazados.

Los fiscales describieron a Wood como un criminal peligroso que continuó participando en actividades de pandillas y cometiendo delitos mientras estaba en prisión, incluyendo la compra y venta de drogas, el uso de teléfonos celulares de contrabando y ordenar ataques a otros reclusos.

Wood, quien testificó ante el panel a través de un enlace de video desde la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester, aceptó la responsabilidad por su mala conducta en prisión y su participación en el robo, pero negó ser quien mató a Wipf.

“No soy un monstruo. No soy un asesino. Nunca lo fui y nunca lo he sido”, sostuvo.

Los abogados de Wood también pidieron al Tribunal Supremo detener la ejecución, pero la corte negó esa solicitud el jueves temprano. Sus abogados habían argumentado, entre otras cosas, que los fiscales del juicio no revelaron adecuadamente los detalles de un acuerdo de culpabilidad con un testigo clave.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
