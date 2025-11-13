Opinión
13 de noviembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Récord de pena de muerte en Florida: ejecutan exmarino que violó a niña

En lo que va de año han enfrentado la ejecución 16 reos condenados en el estado sureño

13 de noviembre de 2025 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Está programado que Bryan Frederick Jennings, de 66 años, reciba la inyección letal a las 6:00 p.m., hora local, en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville. (PAUL BUCK)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami— Florida eleva este jueves a 16 su récord de pena de muerte en un solo año al ejecutar a Bryan Frederick Jennings, un exmarino que violó, secuestró y asesinó a una niña de seis años, con lo que sumarían seis excombatientes estadounidenses muertos por este castigo en el estado en lo que va de 2025.

Está programado que Jennings, de 66 años, reciba la inyección letal a las 6:00 p.m., hora local, en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville, por sus crímenes el 11 de mayo de 1979 contra Rebecca Kunash en Merritt Island, cerca de Cabo Cañaveral.

El sentenciado capturó a la niña mientras estaba dormida en su casa, se la llevó en su auto, la “violó brutalmente y la asesinó”, según los documentos judiciales, que señalaron que las dos primeras condenas por el crimen se revirtieron tras apelaciones, pero la tercera y última, en 1986, fue definitiva.

Con su muerte, sumarían 16 fallecidos por la pena capital este año en Florida, que acumula más de una tercera parte de los ejecutados a nivel nacional, más que ningún otro estado, y en julio rompió su récord anual, con nueve.

Asimismo, Oklahoma ejecutaría este jueves a Tremane Wood por apuñalar a un joven de 19 años en un robo en 2002 en un motel, lo que subiría a 43 las muertes por pena capital en todo Estados Unidos este año, una cifra que supera el total de 35 en 2014, según el Death Penalty Information Center.

Una semana después de Jennings, Florida ejecutará a otro exintegrante de las Fuerzas Armadas estadounidense, Richard Barry Randolph, un exsoldado de 63 años que el 20 de noviembre recibirá la inyección letal por matar y violar en 1998 a Minnie Ruth McCollum, trabajadora de una tienda de conveniencia en East Palatka.

Está programado que Bryan Frederick Jennings, de 66 años, reciba la inyección letal a las 6:00 p.m., hora local, en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville, por sus crímenes el 11 de mayo de 1979 contra Rebecca Kunash en Merritt Island, cerca de Cabo Cañaveral. (The Associated Press)

Con ello, habrán ocurrido un total de nueve ejecuciones de veteranos bajo la gestión del gobernador de Florida, Ron DeSantis, más que ningún otro mandato, señaló la asociación Floridans for Alternatives to the Death Penalty (FADP), que lucha contra la pena de muerte.

En una publicación de dicha organización, el sargento retirado Ryan Sanshuck advirtió de que los veteranos vuelven de sus misiones con “heridas invisibles”, como lesiones cerebrales, enfermedades mentales y tastorno de estrés postraumático (PTSD, en inglés), que el Gobierno no atiende.

“Cuando el estado de Florida ejecuta veteranos, le dice a cada uno de nosotros que nuestro dolor y servicio no importan. Dice que el mismo gobierno que nos mandó a la guerra, y falló en cuidarnos cuando regresamos a casa, está dispuesto a dejarnos cuando más batallamos”, escribió Sanshuck en el sitio de FADP.

