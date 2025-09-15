Gobernadora Kathy Hochul respalda a Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York

Nueva York - La gobernadora Kathy Hochul instó el domingo a los neoyorquinos a votar por Zohran Mamdani para alcalde de la ciudad de Nueva York, dándole al candidato demócrata uno de sus respaldos más significativos hasta la fecha en la contienda para liderar la ciudad más grande del país.

En un artículo de opinión en la sección de opinión del New York Times, Hochul dijo que si bien ella y Mamdani divergieron en algunos temas, coincidieron en la importancia de abordar la crisis de asequibilidad en la ciudad y en todo el estado.

“Pero en nuestras conversaciones, escuché a un líder que comparte mi compromiso con una Nueva York donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde la oportunidad esté al alcance de todas las familias”, escribió Hochul, una demócrata. “Escuché a un líder que está enfocado en hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible, un objetivo que apoyo con entusiasmo”.

El asombroso éxito de Mamdani, un autodenominado socialista democrático de 33 años, en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York ha expuesto divisiones dentro del Partido Demócrata mientras lucha por reparar su marca más de medio año después de la presidencia de Donald Trump. El respaldo de Hochul es la señal más reciente de que los líderes demócratas que se habían mostrado escépticos sobre las opiniones liberales de Mamdani están comenzando a consolidarse a su alrededor.

Mamdani agradeció a Hochul por el impulso, diciendo que es una señal de que “nuestro movimiento se está fortaleciendo”.

“La gobernadora Hochul ha hecho de la asequibilidad el centro de su trabajo. Espero luchar junto a ella para continuar su historial de devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos y construir una ciudad de Nueva York más segura y fuerte donde nadie se vea obligado a irse solo para poder permitirse criar a una familia”, dijo Mamdani en un comunicado el domingo por la noche. “Estoy agradecido a la gobernadora por su apoyo para unificar nuestro partido, así como por el trabajo que ha realizado para enfrentarse al presidente Donald Trump, asegurar comidas gratuitas para nuestros niños y ampliar el acceso al cuidado infantil”.

En las últimas semanas, los otros candidatos en la contienda (el ex gobernador Andrew Cuomo, el actual alcalde Eric Adams y el republicano Curtis Sliwa) han intensificado sus críticas a Mamdani sobre su plataforma y declaraciones pasadas antes de las elecciones generales de la ciudad en noviembre.

Hochul dijo que otra razón por la que decidió respaldar a Mamdani fue su promesa de que se aseguraría de que el Departamento de Policía de Nueva York tuviera los recursos que necesita para mantener seguras las calles y el metro de la ciudad.

“Le insté a asegurarse de que haya un liderazgo fuerte al frente del N.Y.P.D., y él estuvo de acuerdo”, escribió Hochul.

Mamdani, quien lidera en las encuestas, no ha sido respaldado por algunos demócratas prominentes, incluidos Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, los líderes de la minoría en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La presidenta del Comité de Liderazgo Republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elise Stefanik, congresista de Nueva York, dijo que el respaldo de Hochul es una señal de que la gobernadora se está moviendo hacia la izquierda para apuntalar la caída de los números en las encuestas.

“En el momento exacto en que los neoyorquinos buscan un liderazgo fuerte de su gobernadora con una mayoría que se opone a Zohran Mamdani, Hochul abraza a este comunista furioso que destruirá Nueva York haciéndola menos asequible y más peligrosa, una vez más poniendo a los criminales y comunistas primero, y a los neoyorquinos al final”, dijo Stefanik en un comunicado el domingo.

Mamdani derrotó rotundamente a Cuomo en las primarias demócratas. Desde entonces, Cuomo ha relanzado su campaña como independiente. Adams, un demócrata, se saltó las primarias para postularse como independiente en noviembre. Sliwa se postuló sin oposición en las primarias republicanas.

Hochul se desempeñó como vicegobernadora de Cuomo y lo reemplazó después de que renunció en 2021 luego de una serie de acusaciones de acoso sexual. Negó haber actuado mal durante la campaña, manteniendo que el escándalo fue impulsado por la política.