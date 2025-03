El juez Jeb Boasberg, quien fue nominado para el banco federal por el presidente demócrata Barack Obama , había ordenado a la administración Trump que respondiera varias preguntas bajo secreto , donde la información no sería expuesta públicamente. Había preguntas sobre los horarios de despegue y aterrizaje de los aviones, y el número de personas deportadas bajo la proclamación de Trump.

En documentos judiciales presentados horas antes de la fecha límite para responder el miércoles, el Departamento de Justicia declaró que las preguntas del juez son “graves intromisiones en aspectos fundamentales de la autoridad absoluta y no revisable del Poder Ejecutivo en relación con la seguridad nacional, las relaciones y la política exteriores”. Añadió que estaba considerando invocar el “privilegio de secretos de Estado” para permitir que el gobierno retenga parte de la información solicitada por el tribunal.

“El supuesto subyacente de estas órdenes... es que el Poder Judicial es superior al Poder Ejecutivo, particularmente en asuntos no legales que involucran relaciones exteriores y seguridad nacional. El Gobierno no está de acuerdo”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia. “Las dos ramas son coiguales (sic), y las continuas intromisiones del Tribunal en las prerrogativas del Poder Ejecutivo, especialmente en un asunto no legal y fácticamente irrelevante, deberían cesar”.