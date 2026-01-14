Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Ha ido muy lejos”: mayoría en Estados Unidos desaprueba la política militar de Donald Trump

Estos son los hallazgos de una reciente encuesta realizada tras la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro

14 de enero de 2026 - 11:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Más de la mitad de los adultos en Estados Unidos opina que el presidente Donald Trump ha “ido demasiado lejos” al usar el ejército para intervenir en otros países, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research se realizó después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Encontró que el 56% de los adultos en Estados Unidos piensan que Trump ha excedido en las intervenciones militares en el extranjero, mientras que la mayoría desaprueba cómo el presidente republicano está manejando la política exterior en general y Venezuela en particular.

Los hallazgos en gran medida van en contra de la postura agresiva de política exterior de Trump, que recientemente ha incluido esfuerzos para ejercer control sobre el petróleo venezolano, llamados para que Estados Unidos tome el control de Groenlandia y advertencias de que Estados Unidos proporcionaría ayuda a las personas que protestan en Irán. Muchos vieron la reciente intervención de la administración Trump en Venezuela como algo “positivo” para detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos y un beneficio para el pueblo venezolano, pero menos personas dicen que es positivo para la seguridad nacional de Estados Unidos o la economía estadounidense.

Los republicanos en su mayoría siguen el liderazgo de Trump, a pesar del fuerte contraste con la plataforma “Primero Estados Unidos” con la que se postuló. Pero pocos republicanos quieren que Trump vaya más allá, subrayando los riesgos de un enfoque continuo en el extranjero.

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela

Así se vieron las múltiples explosiones que retumbaron en Caracas.

La mayoría de los republicanos dicen que las acciones de Trump han sido “adecuadas”

Mientras Estados Unidos usó su poder militar en Venezuela para capturar a Maduro, Trump también ha hecho comentarios sobre apoderarse de Groenlandia “de la manera difícil” si los líderes de Dinamarca no acuerdan un trato para que Estados Unidos la tome. Para Irán, la expresado que Estados Unidos acudirá al “rescate” de los manifestantes pacíficos.

Los demócratas e independientes están impulsando la creencia de que Trump se está extralimitando. Casi 9 de cada 10 demócratas y 6 de cada 10 independientes dicen que Trump ha “ido demasiado lejos” en la intervención militar, en comparación con 2 de cada 10 republicanos.

La gran mayoría de los republicanos, el 71%, dice que las acciones de Trump han sido “adecuadas”, y solo 1 de cada 10 quiere verlo ir más allá.

Casi 6 de cada 10 estadounidenses, el 57%, desaprueban cómo Trump está manejando la situación en Venezuela, lo cual es ligeramente inferior al 61% que desaprueba su enfoque de la política exterior. Ambas medidas están en línea con su aprobación general del trabajo, que se ha mantenido en gran medida estable durante su segundo mandato.

Muchos dicen que la acción de Estados Unidos en Venezuela será buena para detener el tráfico de drogas

Muchos estadounidenses ven algunos beneficios de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses creen que la intervención de Estados Unidos en Venezuela será “en su mayoría algo bueno” para detener el flujo de drogas ilegales hacia el país, y el 44% cree que las acciones de Estados Unidos harán más para beneficiar que perjudicar al pueblo venezolano, que vivió bajo el gobierno de Maduro durante más de una década. Pero los adultos en Estados Unidos están divididos sobre si la intervención será buena o mala para los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos o si simplemente no tendrá un impacto.

Los republicanos son más propensos que los demócratas e independientes a ver beneficios en la acción de Estados Unidos, particularmente sus efectos sobre el tráfico de drogas. Ocho de cada 10 republicanos dicen que la intervención de Estados Unidos será “en su mayoría algo bueno” para detener el flujo de drogas ilegales hacia el país, pero sólo 6 de cada 10 republicanos creen que beneficiará a la economía de Estados Unidos.

Los demócratas e independientes desean que Estados Unidos tenga un papel “menos activo”

La mayoría de los estadounidenses no quiere una mayor participación de Estados Unidos en los asuntos mundiales, encontró la encuesta. Casi la mitad de los estadounidenses quieren que Estados Unidos tenga un papel “menos activo”, y aproximadamente un tercio dice que su papel actual es “adecuado”.

Solo 2 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que quieren que el país esté más involucrado a nivel global, incluyendo 1 de cada 10 republicanos.

Al menos la mitad de los demócratas e independientes ahora quieren que Estados Unidos haga menos, un cambio drástico respecto de hace unos meses.

Mientras tanto, los republicanos son más propensos a indicar que el nivel de participación de Trump es el adecuado: el 64% dice que el papel actual del país en los asuntos mundiales es “adecuado”, comparado con 55% en septiembre. Aproximadamente una cuarta parte de los republicanos dicen que Estados Unidos necesita tener un “papel menos activo” en la solución de problemas en todo el mundo, lo cual ha disminuido ligeramente desde 34% hace unos meses.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
