7 de agosto de 2025
86°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombre enfrenta hasta 45 años de prisión por peleas de perros clandestinas

De acuerdo con las autoridades, los animales estaban encadenados a neumáticos enterrados en el suelo

7 de agosto de 2025 - 4:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un perro de raza Pitbull. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— Un ciudadano estadounidense podría ser condenado a hasta 45 años de prisión por entrenar perros para peleas ilegales y por posesión de metanfetamina con intención de distribución, informó este jueves el Departamento de Justicia en un comunicado.

Joel Brown, de 38 años, admitió tener once perros de raza pitbull en su residencia en el estado de Ohio. De acuerdo con las autoridades, los animales estaban encadenados a neumáticos enterrados en el suelo y compartían un mismo espacio, aunque sin poder interactuar físicamente entre ellos.

La investigación se inició después de que Brown publicara en su cuenta de Facebook un video donde se veía a uno de los perros, cubierto de cicatrices, corriendo en una cinta diseñada para el entrenamiento canino.

Tras un registro en el domicilio, agentes del distrito y personal de la organización protectora de animales Columbus Humane rescataron a los perros.

La ley federal prohíbe “poseer, entrenar, transportar, entregar, recibir, comprar o vender animales destinados a participar en peleas”.

Además del cargo relacionado con el maltrato animal, Brown también fue imputado por posesión de aproximadamente 52 gramos de metanfetamina, sustancia que presuntamente pretendía vender.

Aunque aún no se ha dictado sentencia, Brown se enfrenta a una condena mínima obligatoria de cinco años y hasta un máximo de 40 años por el delito de drogas, además de una posible pena adicional de hasta cinco años por las peleas de animales.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
