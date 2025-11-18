Hombre prende fuego a mujer en un tren de Chicago y huye

Un hombre roció a una mujer con un líquido y le prendió fuego en un tren L de Chicago, dejándola en estado crítico, informaron las autoridades el martes.

El ataque ocurrió la noche del lunes en un tren de la Línea Azul, según la policía. Testigos dijeron a los investigadores que la mujer de 26 años y un hombre de unos 40 comenzaron a discutir, y que el hombre luego la roció con un líquido y le prendió fuego.

Cuando el tren llegó a la parada de Clark y Lake, el hombre huyó y la mujer salió tambaleándose y cayó al suelo, informó la policía. Fue llevada a un hospital. La policía no divulgó su nombre.

No se habían realizado arrestos en el caso hasta la mañana del martes, según la policía. Los funcionarios del hospital no han respondido por ahora a una solicitud de actualización sobre el estado de la mujer.