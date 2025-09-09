Home Depot se convierte en blanco de redadas de agentes de inmigración

En un estacionamiento de Home Depot, un hombre patrulla en bicicleta en busca de agentes federales de inmigración, con un megáfono en la cadera para dar una advertencia a los jornaleros que esperan conseguir un trabajo de jardinería o construcción.

Los trabajadores de México, El Salvador y otros lugares portan silbatos para hacer sonar la alarma, mientras que los activistas intercambian detalles a través de radios de dos vías sobre si los coches que pasan podrían ser vehículos sin identificación que transportan a agentes que se preparan para una redada.

Su trabajo está bien definido. Los agentes han allanado el lote fuera de la tienda Home Depot de 108,000 pies cuadrados en el vecindario de Van Nuys en Los Ángeles al menos cinco veces este verano, arrestando a algunos inmigrantes y enviando a otros a correr en busca de seguridad.

Las tiendas Home Depot en el sur de California han sido durante mucho tiempo un centro informal de búsqueda de empleo para los jornaleros en el país, tanto con estatus migratorio regular como irregular. Ahora los lugares se han convertido en un objetivo principal para los agentes de inmigración.

PUBLICIDAD

De hecho, se informó que Home Depot fue mencionado como un objetivo para las redadas de inmigración por Stephen Miller, el subjefe de personal de la Casa Blanca y arquitecto jefe de las políticas de inmigración del presidente Trump, a principios de este año.

Al menos una docena de tiendas Home Depot han sido blanco de ataques, algunas de ellas repetidamente, en el sur de California desde que la administración intensificó su represión contra la inmigración este verano.

Los defensores de los inmigrantes demandaron por las redadas, pero el lunes el Tribunal Supremo allanó el camino para que los agentes federales continúen realizando amplias operaciones de inmigración por ahora en Los Ángeles, la última victoria para la administración Trump en la corte superior. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificó como “una victoria” para el estado de derecho, mientras que los defensores criticaron rápidamente el fallo.

“Cuando socavas los derechos civiles de aquellos que son más vulnerables, socavas los derechos civiles de todos los demás”, dijo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, el lunes durante una conferencia de prensa celebrada cerca de un Home Depot.

El mes pasado, fuera de un Home Depot en Monrovia, un hombre corrió hacia una autopista cercana para huir de las autoridades de inmigración y fue atropellado y muerto.

La ubicación de Van Nuys ha sido particularmente afectada.

Javier, un inmigrante mexicano de 52 años que ha vivido en estados de Estados Unidos que van desde California hasta Kansas durante las últimas tres décadas, dijo que escapó por poco de tres redadas en la tienda, evitando a los agentes escondiéndose debajo de un camión, saliendo en su automóvil y entrando corriendo entre los compradores ocupados.

PUBLICIDAD

“Vienen en camionetas grandes y todos salen a perseguir a la gente”, dijo en español, pidiendo que no se usara su apellido por temor a represalias del gobierno.

La tienda se encuentra en una propiedad cerca del aeropuerto de Van Nuys que es propiedad de Los Angeles World Airports, un departamento en una ciudad cuyas políticas limitan la cooperación con la aplicación federal de la ley de inmigración.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en un comunicado que su oficina apoya el litigio contra las redadas y ha capacitado a los trabajadores de la ciudad para prepararse para la aplicación de la ley de inmigración en propiedades de la ciudad.

La concejal de la ciudad, Ysabel Jurado, ha expresado su oposición a un plan para un nuevo Home Depot en su distrito, argumentando que la compañía no ha hecho lo suficiente para combatir las redadas.

Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, dijo que “estos lugares deben ser protegidos por la ciudad en la misma medida en que lo están las bibliotecas públicas”.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Los contratistas representan aproximadamente la mitad de su negocio

Los defensores de los inmigrantes dicen que el minorista de mejoras para el hogar de gran tamaño más grande del país se beneficia de tener una amplia reserva de mano de obra lista para los contratistas y debería hacer más para proteger a los clientes, empleados y jornaleros.

La compañía con sede en Atlanta, con casi $160,000 millones en ventas anuales hasta el 2 de febrero, cuenta con contratistas y profesionales para aproximadamente la mitad de su negocio, y ese es un atractivo clave para los jornaleros en su mayoría inmigrantes. Su competidor número dos, Lowe’s, obtiene aproximadamente el 30% de su negocio de los contratistas, confiando más en los propietarios de viviendas y los entusiastas del bricolaje, dijo Neil Saunders, director gerente de GlobalData Retail.

PUBLICIDAD

“Entonces, si vas por el volumen, si vas a donde está la gente y puedes hacer cumplir las cosas, vas a Home Depot”, dijo Saunders.

Las redadas no han afectado las ventas generales, pero las interrupciones podrían afectar a tiendas específicas al hacer que algunos clientes tengan miedo de comprar allí, dijo Saunders.

En el área de Los Ángeles, las tiendas de la compañía vieron una disminución del 10.7% en el tráfico peatonal en junio con respecto al año anterior y una disminución del 10% en julio, según Placer.ai, una firma de análisis que rastrea los movimientos de las personas en función del uso del teléfono celular. Esa es una caída mayor que las disminuciones del 3.8% y el 2.7% reportadas en las tiendas de todo el país para los mismos meses.

Home Depot dice que no se le avisa de las redadas

Home Depot ha negado repetidamente estar involucrado en operaciones de control de inmigración. El difunto cofundador de la compañía, Bernie Marcus, apoyó a Trump, aunque un comité de acción política de Home Depot ha donado tanto a demócratas como a republicanos.

La compañía dijo que no se le dice si una redada va a tener lugar en alguna de sus aproximadamente 2,300 tiendas.

“Les decimos a los asociados que informen cualquier actividad sospechosa de control de inmigración de inmediato y que no se involucren con la actividad por su seguridad”, dijo Beth Marlowe, una portavoz de la compañía, y agregó que si los empleados se sienten incómodos después de una redada, pueden irse a casa por el resto del día con paga.

PUBLICIDAD

En Van Nuys, los testigos dijeron que los agentes federales han arrestado a personas en el lote antes de preguntar sobre su estado migratorio. Los gerentes locales han cerrado las puertas de vidrio automatizadas de la tienda para mantener a los agentes fuera, dijeron.

“Solo están pescando”, dijo Luis, un jornalero de 37 años que es residente legal y creció en Estados Unidos después de llegar de México cuando era niño. Se negó a usar su apellido por temor a represalias del gobierno.

“Home Depot no es un espectador inocente”

La tendencia de los trabajadores a reunirse fuera de Home Depot comenzó con el auge de la tienda minorista de mejoras para el hogar que permitió a las personas, incluidos los contratistas, comparar precios y comprar materiales directamente, dijo Nik Theodore, profesor de planificación y política urbana en la Universidad de Illinois en Chicago.

“La base de la competencia comenzó a cambiar y lo que distingue a un contratista de obtener la oferta o no tiene cada vez más que ver con los costos laborales”, dijo Theodore. “Home Depot no es un espectador inocente en todo esto. Sus fuentes de éxito fueron fundamentales para catalizar este cambio”.

A medida que la tendencia creció, también lo hicieron las quejas sobre los trabajadores que se congregaban en los estacionamientos de las tiendas, y en 2008 Los Ángeles aprobó una ordenanza que requería que minoristas similares que se abrieran adoptaran planes para brindar alivio, como un área de asientos, baños e instalaciones de basura.

En el estacionamiento de Van Nuys, una organización sin fines de lucro dirige un centro laboral que toma los nombres de los trabajadores y rastrea a los empleadores que no pagan lo prometido. Esa es una razón por la que los trabajadores dijeron que siguen regresando incluso después de las repetidas redadas.

PUBLICIDAD

La otra es la comunidad.

Desde las redadas, Javier dijo que ha comenzado a considerar regresar a México para esperar a que termine la administración **Donald Trump**. Mientras tanto, dijo que seguirá viniendo a Van Nuys para encontrar trabajo.