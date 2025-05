Ningún hospital respondió de inmediato a los correos electrónicos del jueves de The Associated Press.

1 / 15 | Borrador sobre aborto desata protestas frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Manifestantes y la prensa se ubicaron frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Washington, D.C., tras la publicación de un borrador sobre el aborto. - The Associated Press

La prohibición del aborto de Georgia

La familia de Smith dice que los médicos de Emory les han dicho que no pueden detener o quitar los dispositivos que la mantienen respirando debido a una disposición en la ley estatal que prohíbe el aborto después de que se pueda detectar la actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo.

La ley fue aprobada en 2019 pero no se aplicó hasta después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó Roe v. Wade en 2022, abriendo la puerta a las prohibiciones estatales del aborto. La prohibición de Georgia incluye una excepción si un aborto es necesario para mantener la vida de la mujer.

“Ella está embarazada de mi nieto. Pero puede ser ciego, puede que no pueda caminar, puede que no sobreviva una vez que nazca”, dijo Newkirk. Newkirk no ha comentado si la familia quiere que Smith sea retirada del soporte vital.