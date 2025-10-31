Hospitalizan a pasajeros de JetBlue tras aterrizaje de emergencia en Florida

Varios pasajeros de la aerolínea JetBlue fueron hospitalizados tras una repentina pérdida de altitud el jueves en un vuelo procedente de México, que tuvo que aterrizar de emergencia en el estado de la Florida, informaron autoridades.

El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) manifestó en un comunicado que está investigando.

El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa aproximadamente a las 2:00 de la tarde, según la FAA.

Hasta el momento no estaba claro cuántas personas resultaron heridas ni cuán graves eran sus lesiones. Audio de tráfico aéreo difundido en LiveATC.net incluía una llamada de radio reportando las lesiones: “Tenemos al menos tres personas heridas. Parece que tal vez es una laceración en la cabeza”.

Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, informó JetBlue.