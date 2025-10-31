Opinión
31 de octubre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hospitalizan a pasajeros de JetBlue tras aterrizaje de emergencia en Florida

El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa aproximadamente a las 2:00 de la tarde

31 de octubre de 2025 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un avión de Jetblue en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, informó JetBlue. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Varios pasajeros de la aerolínea JetBlue fueron hospitalizados tras una repentina pérdida de altitud el jueves en un vuelo procedente de México, que tuvo que aterrizar de emergencia en el estado de la Florida, informaron autoridades.

El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud. La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) manifestó en un comunicado que está investigando.

El Airbus A320 fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa aproximadamente a las 2:00 de la tarde, según la FAA.

Hasta el momento no estaba claro cuántas personas resultaron heridas ni cuán graves eran sus lesiones. Audio de tráfico aéreo difundido en LiveATC.net incluía una llamada de radio reportando las lesiones: “Tenemos al menos tres personas heridas. Parece que tal vez es una laceración en la cabeza”.

Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, informó JetBlue.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó la aerolínea en un comunicado. “La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
