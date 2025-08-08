Opinión
8 de agosto de 2025
87°nubes dispersas
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incendio forestal de rápido crecimiento obliga a miles a evacuar al norte de Los Ángeles

El incendio Canyon se extendió a más de 19.7 kilómetros cuadrados y seguía sin contención el jueves por la noche

8 de agosto de 2025 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bomberos combaten incendio forestal en California. (Marcio Jose Sanchez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles — Un incendio forestal de rápido crecimiento ha obligado a miles de personas a evacuar en una zona montañosa al norte de Los Ángeles.

RELACIONADAS

El incendio Canyon se inició el jueves por la tarde y creció a más de 19.7 kilómetros cuadrados a las 11 p.m., según el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Al menos 400 efectivos combatían el fuego junto con varios aviones y helicópteros. Seguía sin contención el jueves por la noche y se estaba extendiendo hacia el este, hacia el condado de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

El fuego está ardiendo justo al sur del lago Piru, un embalse situado en el Bosque Nacional Los Padres. Está cerca del lago Castaic, una popular zona de recreo quemada por el incendio Hughes en enero. Ese incendio quemó unos 39 kilómetros cuadrados en seis horas y puso a 50,000 personas bajo órdenes o advertencias de evacuación.

Se esperaban condiciones soleadas, cálidas y secas en la zona donde ardía el incendio Canyon el viernes, con una máxima diurna cercana a los 38°C (100°F) y una humedad mínima de entre 13% y 19%, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperaba que los vientos fueran ligeros por la mañana y crecieran del sur al suroeste por la tarde.

En el condado de Los Ángeles, alrededor de 2,700 residentes fueron evacuados con 700 estructuras bajo una orden de evacuación, dijeron las autoridades el jueves por la noche. Otros 14,000 residentes y 5,000 estructuras estaban cubiertos por una advertencia de evacuación. Las áreas dentro de la zona de Val Verde habían sido reducidas de una orden a una advertencia.

Las zonas de evacuación en el cercano condado de Ventura estaban relativamente poco pobladas, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd. Cincuenta y seis personas fueron evacuadas de la zona de recreo del lago Piru.

Dowd calificó el incendio como una ‘situación muy dinámica’ causada por el clima cálido y seco, el terreno escarpado y el combustible seco.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, que representa al distrito, instó a los residentes a evacuar.

‘El calor extremo y la baja humedad en nuestro condado del norte han creado condiciones peligrosas donde las llamas pueden propagarse con alarmante rapidez’, dijo Barger en un comunicado. ‘Si los primeros en responder le dicen que se vaya, váyase sin dudarlo’.

El nuevo incendio se produce cuando un incendio forestal masivo en el centro de California se convirtió en el mayor incendio del estado en lo que va de año, amenazando cientos de hogares y ardiendo fuera de control en el Bosque Nacional Los Padres.

El incendio Gifford se había extendido a 402 kilómetros cuadrados el jueves por la noche con un 15% de contención. Surgió de al menos cuatro incendios más pequeños que estallaron el 1 de agosto a lo largo de la Ruta Estatal 166, obligando a cerrar en ambas direcciones al este de Santa María, una ciudad de unos 110,000 habitantes. Ha herido al menos a cuatro personas. Las causas de los incendios están bajo investigación.

El riesgo de incendios forestales será elevado durante todo el fin de semana en gran parte del interior de California a medida que se intensifica una ola de calor que azota la zona. Agosto y septiembre son típicamente los meses más peligrosos para los incendios forestales en el estado.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
