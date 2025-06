The Associated Press preguntó a 30 científicos, expertos en clima, salud y economía, sobre la realidad científica detrás de esta propuesta. Diecinueve de ellos respondieron, todos diciendo que la propuesta era científicamente incorrecta y muchos de ellos la calificaron de desinformación.

“Esta es la equivalencia científica de decir que fumar no causa cáncer de pulmón”, dijo el científico climático Zeke Hausfather de la firma tecnológica Stripe y el grupo de monitoreo de temperatura Berkeley Earth. “La relación entre las emisiones de CO2 y las temperaturas globales se ha establecido desde finales del siglo XIX, y la quema de carbón es el mayor impulsor de las emisiones globales de CO2, seguido por el petróleo y el gas. No tiene ningún sentido decir que las emisiones de carbono de las plantas de energía no contribuyen significativamente al cambio climático”.