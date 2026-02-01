Influencers de derechas atacan centros de cuido infantil somalíes y algunos temen por su seguridad

Todo empezó a raíz de un vídeo viral que denunciaba fraudes en guarderías gestionadas por somalíes en Minneapolis: desconocidos que se asomaban por las ventanas, periodistas de derechas que se presentaban a las puertas de las casas, influencers que lanzaban falsas acusaciones.

En San Diego, la cuidadora de niños Samsam Khalif llevaba a los niños a su centro a domicilio cuando la asustaron dos hombres con una cámara que la esperaban en un auto estacionado fuera, lo que la obligó a dar varias vueltas a la manzana antes de bajar a los niños.

“Tengo miedo. No sé cuál es su intención”, dijo Khalif, que decidió instalar cámaras de seguridad adicionales fuera de su casa.

Las guarderías gestionadas por somalíes en todo Estados Unidos se han convertido en objetivos desde que el vídeo captó la atención de la Casa Blanca en medio de la campaña de represión de la inmigración de la administración. A los cuidadores de niños les preocupa cómo pueden mantener el entorno de aprendizaje seguro que han creado para niños pequeños impresionables que pueden estar pasando sus primeros días lejos de sus padres.

En la zona de Minneapolis, los cuidadores de niños, muchos de ellos inmigrantes, afirman que se les trata con hostilidad, lo que agrava el estrés al que se enfrentan por la actividad de control de la inmigración que ha envuelto a la ciudad.

Una cuidadora de niños dijo que vio a alguien salir de un auto que había estado dando vueltas alrededor del edificio y defecar cerca de la entrada del centro. Ese mismo día, un automovilista que pasaba por allí gritó que el centro era una “guardería falsa”. Ha tenido que crear nuevos procedimientos de cierre, está presupuestando la seguridad y ahora mantiene las persianas cerradas para proteger a los niños de visitas no deseadas y de presenciar actuaciones de las fuerzas de inmigración.

“No puedo tener la tranquilidad de saber si el centro será seguro hoy”, dijo el proveedor, que habló bajo condición de anonimato por temor a ser blanco de ataques. “Es una píldora difícil de tragar”.

Cómo empezó la atención a las guarderías somalíes.

El día después de Navidad, el influencer de derechas Nick Shirley publicó un largo vídeo con explosivas acusaciones de que miembros de la numerosa comunidad somalí de Minneapolis dirigían guarderías falsas para poder cobrar subvenciones federales de cuidado infantil.

En Estados Unidos se han dado ocasionalmente casos de fraude relacionados con las subvenciones para guarderías. Pero las afirmaciones centrales del vídeo de Minneapolis -que los propietarios de negocios estaban facturando al gobierno por niños que no estaban cuidando- fueron refutadas por los inspectores. A pesar de ello, la administración de Donald Trump intentó congelar la financiación del cuidado infantil para Minnesota y otros cinco estados liderados por demócratas hasta que un tribunal ordenó que se liberaran los fondos.

El presidente Trump ha apuntado repetidamente a los inmigrantes somalíes con una retórica deshumanizadora, llamándolos “basura” y “bajo coeficiente intelectual” y sugiriendo que la representante Ilhan Omar, una demócrata que nació en Somalia, debería ser deportada: “¡Echadla a la mierda!”. En Minnesota, el 87% de los somalíes nacidos en el extranjero son ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Trump se ha centrado en un caso de hace años en el que una extensa red de estafadores -muchos de ellos somalíes- estafó a Minnesota unos 300 millones de dólares que se suponía iban a ayudar a alimentar a niños y familias. Su retórica se intensificó tras la publicación del vídeo de Shirley.

Los activistas se encargan de investigar

En Federal Way (Washington) y Columbus (Ohio), dos ciudades con grandes comunidades somalíes, periodistas de derechas y personas influyentes empezaron a aparecer sin previo aviso en las direcciones de guarderías que habían sacado de sitios web estatales.

En un vídeo, un hombre llega a un edificio de estilo bungalow en Columbus. Filma a través de la puerta principal de cristal, mostrando un vestíbulo con alegres carteles en los que se lee “Cuando aprendemos, crecemos” y “Haz feliz el día de hoy”.

“No parece en absoluto una guardería”, dijo el hombre.

Ohio envió un inspector a la dirección y descubrió que, de hecho, se trataba de una guardería. Su buzón de voz fue pirateado, por lo que los padres que llamaron escucharon un mensaje cargado de insultos llamando a los somalíes “ratas de arena” y diciendo que “adoran una religión falsa de terroristas violadores de bebés”, según WOSU-FM.

En el estado de Washington, los trabajadores de una guardería llamaron a la Policía para denunciar a los periodistas de derechas que no dejaban de aparecer por sus casas.

Periodistas del Center Square, un medio de comunicación de derechas de Washington, grabaron a una mujer pidiéndole pruebas de que dirigía una guardería por la que cobraba subvenciones federales. La mujer se negó a responder.

“¿Conocen el fraude de las guarderías somalíes? Estamos intentando comprobar si se trata de una guardería de verdad”, dijo uno de los periodistas. “¿Dónde están los niños?”

Las autoridades locales desaconsejan intimidar a los cuidadores de niños

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, publicó una declaración en X en la que decía que no toleraría que nadie intentara “intimidar, acosar o filmar a los proveedores de cuidado infantil somalíes”.

A continuación, Harmeet Dhillon, que dirige la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, lanzó su propia advertencia: “Hacer preguntas/periodismo ciudadano NO SON DELITOS DE ODIO en Estados Unidos: son expresiones protegidas, y si Seattle intenta enfriar esas expresiones, @CivilRights intervendrá para protegerlas y ponerlas en su sitio.”

En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine dio una rueda de prensa para desmentir las acusaciones de fraude de un influencer de derechas sobre una guardería de Columbus y aseguró que el Estado supervisa con diligencia los centros que reciben dinero público. Dijo que el hecho de que un proveedor de servicios de guardería se niegue a dejar entrar a un desconocido no debe interpretarse como un indicio de fraude.

“No debería sorprender que alguien vea algo en las redes sociales y diga: ‘No puedo entrar en este sitio, nadie me deja entrar’”, dijo DeWine en una rueda de prensa en enero. “¡Pues claro que no! Nadie debería dejarles entrar”.

Incluso después de que DeWine refutara las afirmaciones, los republicanos de la Cámara de Representantes introdujeron legislación para supervisar más de cerca los centros de cuidado infantil, incluida una que exigiría a los que reciben dinero público proporcionar a los funcionarios estatales imágenes de vídeo en directo de sus aulas.

Los defensores dicen que las denuncias de fraude son una distracción

Los defensores de la infancia afirman que las acusaciones de fraude desviaban la atención de otras crisis más acuciantes.

Los programas de subsidio de cuidado infantil en muchos estados tienen largas listas de espera, lo que dificulta que los padres vuelvan al trabajo. Los programas que subvencionan el cuidado infantil a las familias que tienen dificultades para permitírselo también se enfrentan a amenazas de financiación, incluso por parte de la administración Trump.

Ruth Friedman, que dirigió la Oficina de Atención a la Infancia bajo la presidencia de Joe Biden, acusó a Trump y a los republicanos de fabricar una crisis para obtener beneficios políticos.

“Lo están utilizando para intentar desacreditar el movimiento a favor de la inversión en guarderías”, dijo Friedman, que ahora es miembro de la Fundación Century, de tendencia izquierdista.

El portavoz de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon, dijo en un comunicado que el departamento “rechaza la afirmación de que las preocupaciones sobre la integridad del programa de cuidado de niños son fabricadas.” Instó a la gente a denunciar al gobierno cualquier sospecha de fraude.

