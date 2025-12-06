Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

ICE arresta a 12 personas en Minneapolis en operación contra inmigrantes somalíes

La agencia calificó a los detenidos como algunos de los “peores entre los peores criminales extranjeros ilegales”

6 de diciembre de 2025 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varios manifestantes se congregan en una protesta a favor de inmigrantes y trabajadores fuera de Signature Aviation, cerca del Aeropuerto Internacional de Minneapolis–Saint Paul, el pasado miércoles. (Tom Baker)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Agentes federales arrestaron a una docena de personas en Minneapolis desde el inicio de una operación de aplicación de la ley centrada principalmente en inmigrantes somalíes que viven ilegalmente en Estados Unidos, pero menos de la mitad de los detenidos son de origen somalí.

RELACIONADAS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) informó el jueves que los agentes habían arrestado a 12 personas. De ellas, seis son mexicanas, cinco son de Somalia y una es de El Salvador.

Minneapolis-St. Paul, que tiene la comunidad somalí más grande del país, es el área en la que el gobierno de Trump se ha centrado para realizar deportaciones masivas tras realizar operaciones en Chicago, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte. Esta semana, las autoridades de inmigración también llegaron a Nueva Orleans, donde las autoridades dijeron que tienen la intención de arrestar hasta 5,000 personas.

En un comunicado, el ICE calificó a las 12 personas arrestadas como algunos de los “peores entre los peores criminales extranjeros ilegales”. Ocho de ellos habían sido acusados o condenados por delitos como agresión, fraude, violencia doméstica y conducir bajo la influencia de estupefacientes, según la agencia.

ARCHIVO - Una mujer y un niño caminan de la mano por una calle del barrio predominantemente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Jessie Wardarski/Archivo)
ARCHIVO - Una mujer y un niño caminan de la mano por una calle del barrio predominantemente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Jessie Wardarski/Archivo) (Jessie Wardarski)

El presidente Donald Trump se refirió recientemente a los inmigrantes somalíes en declaraciones públicas, llamándolos “basura” y diciendo que “no contribuyen en nada”. También culpó al gobernador demócrata Tim Walz por permitir que ocurrieran supuestos fraudes en programas gubernamentales bajo su supervisión, lo cual, según una publicación conservadora, canalizaba dinero a un grupo extremista somalí.

Las medidas han generado intensas críticas de funcionarios locales y estatales que han denunciado la retórica de Trump y se han comprometido a proteger a la comunidad somalí. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que la policía de la ciudad no participaría en la operación federal de aplicación de la ley de inmigración.

En el comunicado del ICE, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a Frey y Walz de no hacer cumplir las leyes de inmigración y de poner en peligro a los ciudadanos.

Tags
Breaking NewsICE-HSIMinnesotaArrestosIndocumentadosInmigrantesSomaliaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: