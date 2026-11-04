Investigadores del accidente aéreo en Florida aseguran haber hallado “pruebas muy importantes”

Un fragmento del Learjet que se estrelló contra el suelo en Florida —accidente en el que perdieron la vida las nueve personas que iban a bordo— fue hallado a casi 4 millas del lugar del impacto, informaron el martes los investigadores, lo que confirma que la aeronave se estaba desintegrando antes de chocar.

Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), señaló que la mayor parte del timón de profundidad izquierdo —una pieza de la cola que controla el cabeceo del avión— fue encontrada en tres fragmentos a una distancia de entre 1.3 millas y 3.8 millas de Greenacres, cerca de West Palm Beach, donde el reactor se desplomó el domingo por la tarde.

“Aún no sabemos qué significa esto exactamente en cuanto a la causa de la pérdida de control de la aeronave, ni si el desprendimiento de esta pieza fue consecuencia de las fuerzas que actuaban sobre el aparato”, declaró Chapman en una conferencia de prensa.

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Sin el timón de profundidad intacto, el piloto no habría podido sacar al Learjet de su caída en picado, explicó Chapman.

“A esas velocidades, no estoy seguro de que hubiera sido eficaz incluso si hubiera permanecido unido a la aeronave; pero el hecho de saber que se desprendió constituye una prueba muy importante que nos orienta hacia otros aspectos que debemos investigar”, añadió Chapman.

Las condiciones meteorológicas serán un punto central en la fase inicial de la investigación, reiteró Chapman el martes. La caída en picado comenzó después de que el copiloto informara de la formación de hielo en el avión y de una turbulencia considerable, justo cuando el Learjet entraba en una célula de tormenta que se estaba desarrollando rápidamente.

Los fragmentos que se separaron del avión fueron probablemente una consecuencia de la caída en picado, y no su causa, señaló a Associated Press el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti. El hecho de que se hallaran a pocos kilómetros del lugar del accidente sugiere que los componentes del timón de profundidad se desprendieron cuando la aeronave ya estaba más cerca del suelo, indicó.

“Si esas piezas se hubieran desprendido a gran altitud, habrían aparecido mucho más lejos”, afirmó Guzzetti.

Imágenes extraídas de videos parecen mostrar que, antes del impacto, el estabilizador horizontal completo ya no se encontraba en la parte superior de la cola. John Goglia, exmiembro de la NTSB, señaló que los datos de seguimiento del vuelo parecen indicar que la aeronave se estabilizó brevemente durante unos 8 segundos a una altitud de aproximadamente 8,000 pies, antes de precipitarse en picado contra el suelo. Goglia considera probable que piezas clave de la cola se desprendieran del avión cuando el capitán realizó una maniobra brusca para elevar el aparato.

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“Al parecer, el avión se estabilizó por unos instantes a 8,000 pies; es probable que, al intentar lograrlo, sometiera la cola a un esfuerzo excesivo, provocando que el estabilizador horizontal se separara de la aeronave”, explicó Goglia.

Entre las víctimas se encuentran una familia, una niñera y un aviador de larga trayectoria. El Learjet 60 despegó de Austin, Texas, con destino a las Bahamas.

Según informaron sus familiares, entre las víctimas figuran el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus dos hijos pequeños. También falleció la niñera de la familia, Ana María Ramírez Cetina.

El gobierno de Colombia, país natal de Ramírez, informó que está brindando asistencia a su familia. Su hermana, Angie Alejandra Ramírez, relató a Blu Radio —una emisora ​​de Bogotá, Colombia— que habló con ella minutos antes de que abordara el avión.

“Le envié una foto de mi bebé y un video; ella me dijo que vería el video en cuanto aterrizaran, pero ya no recibí respuesta”, comentó.

Explicó que su hermana era ingeniera biomédica, pero que se había trasladado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y para estar más cerca de su madre. En enero, comenzó a trabajar como niñera de la familia.

“Ella quería muchísimo a la familia Robinson, y ellos también la querían a ella, como si fuera parte de la familia. Ana María adoraba a Charlie y a Emma; pasaba todo su tiempo con los niños, e incluso con su perrita, Bonnie”, añadió.

El capitán de la aeronave, Jeff Gregory, de 55 años, residía en los suburbios de Filadelfia. Era un aviador con una larga trayectoria, esposo, padre y un cristiano devoto. Mientras el avión caía en picado, se podía escuchar la voz de un hombre recitando el Padre Nuestro de fondo durante las últimas transmisiones por radio del copiloto al control de tráfico aéreo. Sus amigos están convencidos de que se trataba de Gregory.

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Thomas Noetzel, director de operaciones de Upper Jets —la compañía que operaba el vuelo—, organizó una recaudación de fondos en línea para apoyar a la esposa y a los hijos de Gregory. El copiloto informó por radio y mediante mensajes de texto sobre la presencia de hielo y turbulencias.

El Learjet impactó contra el suelo con tal fuerza que abrió un cráter antes de estallar en llamas. Cerca de 600 residentes de la zona permanecen desplazados, aunque solo se informó de una persona herida en tierra.

Los investigadores han estado rastreando la zona en busca de restos, recopilando grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistando a testigos. Tras varios días de fuertes lluvias, tienen previsto acceder al cráter este miércoles, donde esperan encontrar componentes fundamentales de la aeronave.

Leti declaró al New York Post que envió un mensaje de texto a su novio unos 10 minutos antes del accidente, en el que le decía: “Hay turbulencias, hay hielo”.

Varios expertos señalaron que los pilotos no deberían enviar mensajes de texto mientras vuelan, aunque las normas federales no lo prohíban estrictamente cuando un avión chárter —como el de este caso— se desplaza a su altitud de crucero. El uso de teléfonos móviles está prohibido durante los vuelos de aerolíneas comerciales, así como en los momentos críticos del despegue y el aterrizaje en los vuelos chárter. No obstante, dichos mensajes podrían ofrecer pistas adicionales a los investigadores.

En los dos últimos minutos del vuelo, Filgueiras pasó de comunicarse con calma con los controladores aéreos a transmitir actualizaciones aterradoras mientras el avión caía en picado.

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Les informó que se estaba acumulando hielo en la aeronave y que las turbulencias habían provocado cambios de altitud de más de 700 pies.

“Nos vamos a estrellar contra el suelo”, dijo, mientras el avión descendía a una velocidad superior a los 20,000 pies por minuto. Y luego, justo antes de que se interrumpiera la comunicación: “¡Se nos acabó el tiempo!”.

Un informe preliminar de la NTSB se publicará en aproximadamente un mes, pero probablemente pasará más de un año antes de que se determine la causa probable del accidente.

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