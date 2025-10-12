Opinión
12 de octubre de 2025
90°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

JD Vance advierte sobre más recortes “dolorosos” para los trabajadores federales

El cierre del gobierno ya alcanza su duodécimo día y no se vislumbra una negociación al momento

12 de octubre de 2025 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vicepresidente JD Vance habla con la prensa en la Casa Blanca. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — El vicepresidente JD Vance dijo el domingo que habrá recortes más profundos en la fuerza laboral federal cuanto más dure el cierre del gobierno, lo que aumenta la incertidumbre que enfrentan cientos de miles de personas que ya están suspendidas de empleo sin paga en medio del estancamiento en el Congreso.

RELACIONADAS

Vance advirtió que, a medida que el cierre federal entraba en su duodécimo día, los nuevos recortes serían “dolorosos”, incluso cuando dijo que la administración de Donald Trump trabajó para garantizar que se les pague a los militares esta semana y que algunos servicios se preservarían para los estadounidenses de bajos ingresos, incluida la asistencia alimentaria.

Aún así, cientos de miles de trabajadores gubernamentales han sido suspendidos de empleo en los últimos días y, en una presentación judicial el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto dijo que más de 4,000 empleados federales serían despedidos pronto en relación con el cierre.

Los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal amanecieron cerrados el miércoles luego de que un tranque en el Senado por el presupuesto federal llevara a un cierre de gobierno que provocó que cerca de 750,000 empleados federales fueran enviados a sus casas.El Morro forma parte del Servicio de Parques Nacionales, una agencia federal que también administra el Castillo San Cristóbal.Algunos líderes en Estados Unidos, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, han advertido que no destinarán recursos estatales para mantener abiertos espacios como la Estatua de la Libertad, que podría cerrar próximamente.
1 / 21 | Tras cierre del gobierno federal: así lucían El Morro, San Cristóbal y El Yunque. Los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal amanecieron cerrados el miércoles luego de que un tranque en el Senado por el presupuesto federal llevara a un cierre de gobierno que provocó que cerca de 750,000 empleados federales fueran enviados a sus casas. - Xavier Araújo

“Cuanto más dure esto, más profundos serán los recortes”, dijo Vance en “Sunday Morning Futures” de Fox News. “Para que quede claro, algunos de estos recortes van a ser dolorosos. Esta no es una situación que disfrutemos. Esto no es algo que estemos esperando, pero los demócratas nos han repartido un conjunto de cartas bastante difícil”.

Los sindicatos ya han presentado una demanda para detener la agresiva medida de la oficina de presupuesto del presidente Donald Trump, que va mucho más allá de lo que suele ocurrir en un cierre del gobierno, lo que inflama aún más las tensiones entre los republicanos que controlan el Congreso y la minoría demócrata.

El cierre comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaron una solución de financiación a corto plazo y exigieron que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro médico en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La expiración de esos subsidios a finales de año resultará en aumentos de costos mensuales para millones de personas.

Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump.A poco más de seis meses en su segundo mandato, los republicanos continúan proponiendo una lista cada vez mayor de proyectos que le rinden homenaje.La idea más audaz proviene de la representante Anna Paulina Luna de Florida, quien quiere que el secretario del Interior haga arreglos para que la imagen de Trump sea tallada en el Monte Rushmore junto a George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt.
1 / 9 | Desde el billete de $100 hasta el monte Rushmore: así republicanos buscan honrar a Donald Trump. Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump. - Mark Schiefelbein

Donald Trump y los líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociaciones sobre los subsidios de salud, pero insisten en que el gobierno debe reabrir primero.

Por ahora, las negociaciones son prácticamente inexistentes. Enfrascados como siempre, los líderes de la Cámara de Representantes de ambos partidos se señalaron con el dedo en apariciones rivales el domingo en “Fox News Sunday”.

“Hemos dejado claro repetidamente que nos sentaremos con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York. “Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia. Es lamentable que hayan adoptado un enfoque de ‘a mi manera o a la carretera’”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas y dijo que “parece que no les importa” el dolor que está infligiendo el cierre.

“Están haciendo todo lo posible para distraer al pueblo estadounidense del simple hecho de que han elegido una pelea partidista para poder demostrarle a su base marxista en ascenso en el Partido Demócrata que están dispuestos a luchar contra Donald Trump y los republicanos”, dijo.

Mientras tanto, los activistas progresistas expresaron un nuevo apoyo a la posición del Partido Demócrata en la lucha contra el cierre.

Ezra Levin, cofundador del principal grupo de protesta progresista Indivisible, dijo que se siente “bien con la fuerza de la posición demócrata”. Señaló fracturas en el Partido Republicano, y señaló que la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, advirtió públicamente la semana pasada que las primas de los seguros de salud se dispararían para los estadounidenses promedio, incluidos sus propios hijos adultos, si no se hace nada.

“Donald Trump y el Partido Republicano están asumiendo con razón la culpa por el cierre y por los inminentes aumentos de las primas”, dijo Levin. “Sus pollos están volviendo a casa para quedarse”.

Y, sin embargo, la administración republicana y sus aliados en el Congreso no muestran signos de ceder a las demandas demócratas o de dar marcha atrás a las amenazas de aprovechar la oportunidad para buscar recortes más profundos en la fuerza laboral federal.

Miles de empleados de los departamentos de Educación, Tesoro, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos, así como de la Agencia de Protección Ambiental, están listos para recibir avisos de despido, según portavoces de las agencias y representantes sindicales de los trabajadores federales.

“Se oye a muchos senadores demócratas decir, bueno, ¿cómo puede Donald Trump despedir a todos estos trabajadores federales?”, dijo Vance. “Bueno, los demócratas nos han dado a elegir entre dar a las mujeres de bajos ingresos sus beneficios alimentarios y pagar a nuestras tropas, por un lado, y, por otro lado, pagar a los burócratas federales”.

Los demócratas dicen que los despidos son ilegales e innecesarios.

“No tienen que hacer esto”, dijo el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, en “State of the Union” de CNN. “No tienen que castigar a personas que no deberían encontrarse en esta posición”.

Tags
Breaking NewsJD VanceCierre del gobierno federal
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
