JD Vance advierte sobre más recortes “dolorosos” para los trabajadores federales

Washington — El vicepresidente JD Vance dijo el domingo que habrá recortes más profundos en la fuerza laboral federal cuanto más dure el cierre del gobierno, lo que aumenta la incertidumbre que enfrentan cientos de miles de personas que ya están suspendidas de empleo sin paga en medio del estancamiento en el Congreso.

Vance advirtió que, a medida que el cierre federal entraba en su duodécimo día, los nuevos recortes serían “dolorosos”, incluso cuando dijo que la administración de Donald Trump trabajó para garantizar que se les pague a los militares esta semana y que algunos servicios se preservarían para los estadounidenses de bajos ingresos, incluida la asistencia alimentaria.

Aún así, cientos de miles de trabajadores gubernamentales han sido suspendidos de empleo en los últimos días y, en una presentación judicial el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto dijo que más de 4,000 empleados federales serían despedidos pronto en relación con el cierre.

“Cuanto más dure esto, más profundos serán los recortes”, dijo Vance en “Sunday Morning Futures” de Fox News. “Para que quede claro, algunos de estos recortes van a ser dolorosos. Esta no es una situación que disfrutemos. Esto no es algo que estemos esperando, pero los demócratas nos han repartido un conjunto de cartas bastante difícil”.

Los sindicatos ya han presentado una demanda para detener la agresiva medida de la oficina de presupuesto del presidente Donald Trump, que va mucho más allá de lo que suele ocurrir en un cierre del gobierno, lo que inflama aún más las tensiones entre los republicanos que controlan el Congreso y la minoría demócrata.

El cierre comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaron una solución de financiación a corto plazo y exigieron que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro médico en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La expiración de esos subsidios a finales de año resultará en aumentos de costos mensuales para millones de personas.

Donald Trump y los líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociaciones sobre los subsidios de salud, pero insisten en que el gobierno debe reabrir primero.

Por ahora, las negociaciones son prácticamente inexistentes. Enfrascados como siempre, los líderes de la Cámara de Representantes de ambos partidos se señalaron con el dedo en apariciones rivales el domingo en “Fox News Sunday”.

“Hemos dejado claro repetidamente que nos sentaremos con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York. “Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia. Es lamentable que hayan adoptado un enfoque de ‘a mi manera o a la carretera’”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas y dijo que “parece que no les importa” el dolor que está infligiendo el cierre.

“Están haciendo todo lo posible para distraer al pueblo estadounidense del simple hecho de que han elegido una pelea partidista para poder demostrarle a su base marxista en ascenso en el Partido Demócrata que están dispuestos a luchar contra Donald Trump y los republicanos”, dijo.

Mientras tanto, los activistas progresistas expresaron un nuevo apoyo a la posición del Partido Demócrata en la lucha contra el cierre.

Ezra Levin, cofundador del principal grupo de protesta progresista Indivisible, dijo que se siente “bien con la fuerza de la posición demócrata”. Señaló fracturas en el Partido Republicano, y señaló que la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, advirtió públicamente la semana pasada que las primas de los seguros de salud se dispararían para los estadounidenses promedio, incluidos sus propios hijos adultos, si no se hace nada.

“Donald Trump y el Partido Republicano están asumiendo con razón la culpa por el cierre y por los inminentes aumentos de las primas”, dijo Levin. “Sus pollos están volviendo a casa para quedarse”.

Y, sin embargo, la administración republicana y sus aliados en el Congreso no muestran signos de ceder a las demandas demócratas o de dar marcha atrás a las amenazas de aprovechar la oportunidad para buscar recortes más profundos en la fuerza laboral federal.

Miles de empleados de los departamentos de Educación, Tesoro, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos, así como de la Agencia de Protección Ambiental, están listos para recibir avisos de despido, según portavoces de las agencias y representantes sindicales de los trabajadores federales.

“Se oye a muchos senadores demócratas decir, bueno, ¿cómo puede Donald Trump despedir a todos estos trabajadores federales?”, dijo Vance. “Bueno, los demócratas nos han dado a elegir entre dar a las mujeres de bajos ingresos sus beneficios alimentarios y pagar a nuestras tropas, por un lado, y, por otro lado, pagar a los burócratas federales”.

Los demócratas dicen que los despidos son ilegales e innecesarios.