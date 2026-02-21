Joven de Texas fue tiroteado por agente de inmigración en 2025

Registros recientemente publicados muestran que un ciudadano estadounidense murió a tiros en Texas el año pasado a manos de un agente federal de inmigración durante un incidente de tránsito nocturno que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no divulgó públicamente.

La muerte de Rubén Ray Martínez, de 23 años, marcaría el primero de al menos seis tiroteos mortales perpetrados por agentes federales desde el inicio de la ofensiva migratoria nacional durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El viernes, el DHS informó que el tiroteo en South Padre Island en marzo pasado ocurrió después de que el conductor atropellara intencionalmente a un agente.

El tiroteo involucró a un equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional que realizaba una operación de control migratorio en conjunto con la policía local, según documentos obtenidos por American Oversight, una organización de vigilancia sin fines de lucro con sede en Washington.

Los registros forman parte de un conjunto de documentos internos, con abundantes censuras, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que la organización sin fines de lucro obtuvo como parte de una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información.

Aunque la muerte de Martínez, ocurrida el 15 de marzo de 2025, fue reportada por medios locales en ese momento, las autoridades federales y estatales no revelaron que el tiroteo involucrara al equipo de HSI. En un comunicado emitido el viernes, el DHS afirmó que el conductor fallecido “atropelló intencionalmente a un agente especial de Investigación de Seguridad Nacional”, lo que provocó que otro agente disparara “disparos defensivos para protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general”.

El departamento no respondió a preguntas sobre por qué no había emitido ningún comunicado de prensa ni ninguna otra notificación pública sobre el tiroteo en el que participó un agente durante los últimos 11 meses.

La madre de Martínez, Rachel Reyes, dijo que su hijo apenas había cumplido 23 años cuando él y su mejor amigo condujeron desde San Antonio hasta la playa para celebrar el fin de semana. South Padre Island, ubicada en la Costa del Golfo, justo al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, es un reconocido destino de vacaciones de primavera que atrae a decenas de miles de jóvenes universitarios cada marzo.

Martínez trabajaba en un almacén de Amazon, le gustaba jugar videojuegos y salir con amigos. Su madre dijo que nunca había tenido problemas con la policía.

“Era un joven cualquiera”, declaró Reyes a The Associated Press. “Nunca tuvo la oportunidad de salir y experimentar cosas nuevas. Era la primera vez que salía de la ciudad. Era un buen tipo, humilde. Y no era una persona violenta en absoluto”.

Agentes federales ayudaban a la policía

Según un informe interno de incidentes de dos páginas del ICE, incluido en los documentos recientemente revelados, poco después de la medianoche, agentes de HSI estaban ayudando a la policía de South Padre Island desviando el tráfico en una intersección concurrida tras un accidente vehicular con varias personas lesionadas.

Un Ford azul de cuatro puertas con conductor y pasajero se acercó a los agentes, quienes le ordenaron al conductor que se detuviera. El informe no explica el motivo. Inicialmente, el conductor no respondió a las órdenes, pero finalmente se detuvo, según el informe.

Los agentes rodearon el vehículo y ordenaron a los ocupantes que salieran, pero el conductor aceleró y atropelló a un agente especial de HSI, quien terminó sobre el capó del vehículo, según el informe. Un agente especial supervisor de HSI, que se encontraba junto al vehículo, disparó su arma varias veces a través de la ventanilla abierta del conductor, y el vehículo se detuvo.

Los paramédicos que ya se encontraban en el lugar del accidente brindaron asistencia médica rápidamente y el conductor fue trasladado en ambulancia a un hospital regional en Brownsville, donde fue declarado muerto, según el informe. El pasajero, también ciudadano estadounidense, fue detenido.

El agente de HSI que, según el informe, fue atropellado por el vehículo recibió tratamiento por una lesión de rodilla no especificada en un hospital cercano y fue dado de alta.

Los nombres de los dos agentes de HSI involucrados en el tiroteo y los de los dos hombres que iban en el vehículo fueron omitidos del informe de ICE, pero Reyes confirmó que el conductor fallecido era su hijo. Aseguró que recibió tres disparos.

Investigación estatal sigue “activa”

El informe indica que los Rangers de Texas acudieron al lugar del tiroteo y asumieron la iniciativa como la principal agencia investigadora.

Reyes dijo que se enteró por primera vez de que su hijo había sido baleado por un agente federal, en lugar de un policía local, aproximadamente una semana después de su muerte. Un investigador de los Rangers se puso en contacto con ella y, según ella, le informó que existían videos del tiroteo que contradecían la versión de los agentes federales. El DHS no respondió de inmediato a un correo electrónico el viernes sobre la afirmación de que existía un video que mostraba una versión diferente.

Reyes indicó que el investigador le informó que el informe estatal sobre el tiroteo se completó en octubre y que el caso se presentaría ante un gran jurado para posibles cargos penales.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, que incluye a los Rangers, declaró el viernes que la investigación del tiroteo sigue “activa” y se negó a ofrecer más información.

Los mensajes enviados a la oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Sáenz, un demócrata electo cuya jurisdicción incluye South Padre Island, no recibieron respuesta el viernes. La jefa de policía de South Padre Island, Claudine O’Carroll, tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Los abogados de la familia declararon el viernes que han dedicado el último año a promover la rendición de cuentas y la transparencia.

“Es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y justa sobre la presencia de HSI en el lugar de un accidente de tráfico y el motivo por el cual un agente federal disparó y mató a un ciudadano estadounidense mientras intentaba cumplir las instrucciones de los agentes locales encargados de dirigir el tráfico”, declararon los abogados Charles M. Stam y Alex Stamm en un comunicado.

Formaban parte de “task force” fronterizo

Según el informe de ICE, los agentes de HSI involucrados en el tiroteo formaban parte de un grupo de trabajo de seguridad fronteriza marítima, generalmente centrado en combatir las organizaciones criminales transnacionales en los puertos marítimos. Sin embargo, durante el último año, se ha reasignado a agentes de varias agencias federales para priorizar la aplicación de las leyes migratorias.

En enero, Renee Good, una madre de 37 años de Minneapolis, murió en el asiento del conductor de su camioneta a manos del agente de ICE Jonathan Ross. Los funcionarios de la administración Trump intentaron inicialmente presentar a Good como una “terrorista doméstica” que intentó embestir a los agentes con su vehículo, antes de que aparecieran múltiples videos del incidente que pusieron en duda la versión del gobierno.

Al igual que en el caso de Good, expertos en entrenamiento y tácticas policiales cuestionaron por qué un agente federal aparentemente se colocó frente al vehículo de Martínez.

“Si no te paras frente al coche, no te pones en peligro”, declaró Geoffrey Alpert, experto en uso de la fuerza policial de la Universidad de Carolina del Sur. Añadió que nunca hay un escenario justificado, “porque no se sabe si esta persona va a huir, y si huye, podrías estar muerto”.

Alpert afirmó que los investigadores probablemente revisarán cualquier video de la cámara corporal u otras grabaciones disponibles para examinar la rapidez con la que Martínez avanzó el coche, si simplemente levantó el pie del freno o pisó a fondo el acelerador.