Juez bloquea citación de la administración de Trump para acceder a historiales médicos de menores trans en hospital

Un juez federal ha bloqueado el intento de la administración de Donald Trump de citar los registros médicos de pacientes transgénero que recibieron atención de afirmación de género en el Boston Children’s Hospital.

En un fallo el martes, el juez de distrito de Estados Unidos, Myong Joun, dijo que la citación administrativa presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos era inapropiada y “motivada solo por mala fe”.

El Departamento de Justicia dijo que la información era necesaria para investigar un posible fraude o promoción ilegal no autorizada de medicamentos, pero la información solicitada, incluidos los registros reales de los pacientes, parecía no estar relacionada, dijo el juez. Los mensajes telefónicos dejados al abogado del Departamento de Justicia, Ross Goldstein, y a un funcionario de asuntos públicos del Departamento de Justicia no fueron devueltos de inmediato.

PUBLICIDAD

“La Administración ha sido explícita sobre su desaprobación de la comunidad transgénero y su objetivo de poner fin a GAC”, escribió Joun, refiriéndose a la atención de afirmación de género. El juez continuó más adelante: “Está muy claro que el verdadero propósito de emitir la citación es interferir con el derecho de la Commonwealth de Massachusetts a proteger la GAC dentro de sus fronteras, hostigar e intimidar a BCH para que deje de brindar dicha atención y disuadir a los pacientes de buscar dicha atención”.

Apenas ocho días después de asumir el cargo, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva destinada a restringir el acceso a la atención médica para jóvenes transgénero. En junio, la División Civil del Departamento de Justicia anunció que la división utilizaría “todos los recursos disponibles para priorizar las investigaciones de médicos, hospitales, compañías farmacéuticas y otras entidades apropiadas”, en un esfuerzo por investigar lo que llamó “experimentación radical de género”.

La fiscal general Pam Bondi anunció en un comunicado el 9 de julio que el Departamento de Justicia había enviado más de 20 citaciones a médicos y clínicas que brindan atención a pacientes transgénero menores de 18 años. Bondi dijo que las solicitudes eran parte de investigaciones sobre “fraude en la atención médica, declaraciones falsas y más”. Pero las solicitudes no solo buscaban información sobre políticas o prácticas de facturación, sino que también exigían información sobre pacientes individuales a quienes se les habían recetado bloqueadores de la pubertad o terapia hormonal.

El Boston Children’s Hospital pidió al tribunal federal que anulara la citación el 8 de julio, diciendo que el Departamento de Justicia estaba buscando prácticamente todos los documentos relacionados con la prestación de atención de afirmación de género durante los últimos cinco años y medio, incluida información altamente confidencial y de identificación personal sobre pacientes jóvenes.

PUBLICIDAD

Pero el Departamento de Justicia sostuvo que la citación era apropiada y una forma válida para que la agencia investigara posibles violaciones de las normas sobre medicamentos recetados fuera de lo indicado.

La atención de afirmación de género incluye una variedad de servicios médicos y de salud mental para apoyar la identidad de género de una persona, incluso cuando es diferente del sexo que se le asignó al nacer. Puede incluir asesoramiento, medicamentos que bloquean la pubertad, terapia hormonal para producir cambios físicos o cirugías para transformar el pecho y los genitales, aunque estos son raros en los menores.

La mayoría de los principales grupos médicos dicen que el acceso al tratamiento es importante para quienes padecen disforia de género y ven el género como algo que existe a lo largo de un espectro.

Al menos 27 estados han adoptado leyes que restringen o prohíben la atención a menores, mientras que varios otros han adoptado leyes o políticas que protegen el acceso a la atención médica transgénero.