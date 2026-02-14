Juez bloqueará mandato de Donald Trump para que estados proporcionen datos de beneficiarios del SNAP

La administración del presidente Donald Trump no puede obligar a los estados a entregar información detallada sobre las personas que han solicitado o recibido ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), dijo un juez en un fallo provisional el viernes.

El año pasado, la juez de distrito Maxine Chesney, con sede en San Francisco, impidió que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos exigiera a los estados que facilitaran los datos, incluidos los relativos a la situación migratoria de las personas que reciben prestaciones y los solicitantes, después de que 22 estados interpusieran una demanda por esta política.

El Ministerio siguió presionando y en diciembre comunicó a los estados que dejaría de pagar los costes administrativos del programa si no lo cumplían. También publicó nuevos protocolos para proteger los datos, que los estados rechazaron.

El gobierno federal dijo que la sentencia anterior no se aplicaba a sus últimas demandas.

Chesney dijo durante una audiencia el viernes que tiene la intención de emitir una orden que dice que el gobierno federal no puede actuar sobre sus cartas a los estados desde el año pasado.

La administración Trump sostiene que la información es necesaria para acabar con el fraude y el despilfarro, que afirma que es un problema importante en el mayor programa de ayuda alimentaria del país.

A cashier scans groceries, including produce, which is covered by the USDA Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), at a grocery store in Baltimore, Monday, Nov. 10, 2025. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) (Stephanie Scarbrough)

Los estados argumentaron que el Departamento de Agricultura podría compartir los datos con las autoridades de inmigración, lo que, según ellos, sería ilegal.

SNAP es una parte importante de la red de seguridad social de Estados Unidos, ya que ayuda a unos 42 millones de estadounidenses, aproximadamente uno de cada ocho, a comprar alimentos. Las personas que se encuentran ilegalmente en el país no pueden optar a las prestaciones.

La mayoría de los estados, incluido uno que presentó la demanda - Nevada - han cumplido la petición del gobierno federal. Kansas no lo ha hecho, pero tampoco se ha sumado a la demanda. Todos los estados implicados en la demanda, aparte de Nevada, tienen gobernadores demócratas.