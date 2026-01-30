Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez en Minnesota denuncia que el ICE ha incumplido decenas de órdenes judiciales

Al menos 100 órdenes desde el 1 de enero han sido incumplidas por la agencia federal

30 de enero de 2026 - 9:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, también criticó en redes sociales los comentarios del juez: “El sabotaje judicial de la democracia es interminable”. (Adam Gray)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La agencia a cargo de ejecutar la represión migratoria ordenada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha sido descrita como una violadora consuetudinaria de órdenes judiciales en Minnesota.

RELACIONADAS

La declaración no provino del gobernador ni del alcalde de Minneapolis —ambos demócratas—, quienes han intercambiado repetidas críticas con Trump. Fue un juez federal con una trayectoria conservadora quien ha añadido una voz poderosa a una saga que ha conmocionado a la nación.

“El ICE no es una ley en sí misma”, escribió esta semana el juez principal de distrito Patrick Schiltz, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Schiltz no se refería a las tácticas de los agentes de inmigración, quienes han matado a dos estadounidenses en Minneapolis, irrumpido con arietes en hogares, roto ventanas, sacado a personas de automóviles y lanzado gas lacrimógeno a manifestantes iracundos.

Más bien, después de consultar a otros jueces en su tribunal, Schiltz estaba hablando sobre el incumplimiento del gobierno de casi 100 órdenes judiciales desde el 1 de enero en 74 casos en que personas arrestadas durante la Operación Metro Surge han demandado para ser liberadas, o en busca de otro tipo de alivio. Incluso ese número, dijo, está “casi con certeza sustancialmente subestimado”.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

“Esta lista debería hacer reflexionar a cualquiera —sin importar sus creencias políticas— que se preocupe por el Estado de derecho... El ICE tiene todo el derecho de impugnar las órdenes de este Tribunal, pero, al igual que cualquier litigante, debe seguir esas órdenes a menos y hasta que sean revocadas o anuladas”, escribió Schiltz.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), calificó la declaración de Schiltz como una “diatriba de este juez activista”.

“No nos dejaremos disuadir por activistas, ya sea en las calles o en el estrado”, manifestó en un comunicado.

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, también criticó en redes sociales los comentarios del juez: “El sabotaje judicial de la democracia es interminable”.

Schiltz, de 65 años, es uno de varios jueces que han denunciado al gobierno e intentado hacer que funcionarios rindan cuentas durante un incremento notable en las redadas migratorias. La jueza federal de distrito Kate Menendez les prohibió a los agentes usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos en Minnesota, aunque una apelación ha puesto esa prohibición en espera.

En noviembre, un juez federal de Chicago impuso límites similares al uso de la fuerza y declaró que un comandante de la Patrulla Fronteriza mintió sobre las amenazas que enfrentaban los agentes. Un tribunal de apelaciones suspendió la medida, y la demanda fue desestimada recientemente al disminuir la tensión.

Schiltz ha sido juez durante unos 20 años después de ser nominado por el presidente republicano George W. Bush. Fue asistente jurídico del juez Antonin Scalia, un destacado jurista conservador de la Corte Suprema, y fue abogado practicante y profesor de derecho.

“Este no es un juez que busque la controversia”, apuntó Mark Osler, un exfiscal federal que enseña derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad St. Thomas, en Minneapolis.

“Él tiene una profunda creencia en el Estado de derecho”, agregó Osler. “Nuestro contrato social incluye que, cuando los tribunales les ordenan a los funcionarios del gobierno que hagan algo, debería haber un empeño de buena fe para que eso suceda. Cuando perdemos eso, perdemos la rendición de cuentas del gobierno que una sociedad ordenada requiere”.

Schiltz dijo el lunes que estaba tomando el paso “extraordinario” de ordenarle al director interino del ICE, Todd Lyons, que compareciera y explicara por qué no debería ser considerado en desacato por el hecho de que la agencia no ha cumplido órdenes. Schiltz canceló la audiencia después de que un inmigrante en ese caso fuera liberado.

Schiltz reconoció ante Fox News Digital que ha efectuado donaciones al Immigrant Law Center of Minnesota, un organismo que ofrece asesoría gratuita a inmigrantes, y a Mid-Minnesota Legal Aid, una organización que también apoya jurídicamente a personas necesitadas. Dijo creer que las personas pobres deberían tener acceso a ayuda jurídica.

Tags
Breaking NewsMinnesotaEstados UnidosDonald TrumpServicio de Inmigración y Control de Aduanas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: