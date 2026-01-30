Donald Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

1 / 5 Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Ernesto Mastrascusa