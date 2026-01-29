Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hermano de piloto muerto en accidente en Colombia denuncia posible “sobrecarga laboral”: “Tenía muchos vuelos porque era capitán”

Gabriel Vanegas, hermano del piloto, reveló cuándo fue la última vez que conversaron

29 de enero de 2026 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea.Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, "operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas". Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.
Hermano de piloto muerto en accidente en Colombia denuncia posible "sobrecarga laboral": "Tenía muchos vuelos porque era capitán". El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea.
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Gabriel Vanegas, hermano de Miguel Vanegas, capitán de la aeronave de Satena que se accidentó en Norte de Santander en Colombia, habló no solo del dolor que atraviesa la familia, sino también de quién era el piloto y la presunta “sobrecarga” laboral a la que habría estado expuesto.

El familiar del piloto fallecido aseguró que aún “no entiende” cómo ni por qué ocurrió el grave siniestro. Señaló que su hermano era uno de los mejores en su oficio y, en ese contexto, pidió que se adelanten las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

“No tengo palabras, es algo que uno nunca se espera”

Gabriel Vanegas, en diálogo con Caracol Radio, explicó que es un acontecimiento que no ha podido procesar: “No tengo palabras, es algo que uno nunca se espera, uno piensa que jamás va a pasar, pero pasa. Era el riesgo que estaba asumiendo mi hermano, ya lo sabíamos desde hace 20 años que llevaba él volando", afirmó.

En su testimonio, también recordó a su hermano como un buen padre y una gran persona. “Era excelente, responsable, primero sus hijas, una persona cariñosa, alegre, todos le teníamos un gran cariño”, expresó.

También señaló que fue contactado por la empresa tras el accidente y que allí manifestó sus dudas sobre las condiciones laborales a las que estaba expuesto el piloto.

“Eso fue lo que también le dije a recursos humanos, que me llamaron ayer para todo este procedimiento, porque no tengo idea qué pasa. Me decían que efectivamente tenía muchos vuelos porque era capitán y era uno de los mejores pilotos, pero no por ese hecho tenían que sobrecargarlo", aseguró.

Hermano del capitán reveló la última conversación que tuvieron

Gabriel Vanegas indicó que espera que las autoridades revisen a fondo las circunstancias del siniestro. “Eso me imagino que estarán en investigaciones y en las horas del vuelo que tenía semanalmente, no sé, pero eso quiero investigarlo y quiero saber”, afirmó.

Sobre la última conversación que sostuvo con su hermano explicó que fue un diálogo ‘rutinario’: “El 27 de enero lo llamé y fue la última vez que hablé con él. Ese día hablamos casi hora y media, con sus hijas también, y no me comentó, pues el vuelo era algo normal, era algo rutinario", concluyó.

Breaking NewsAccidente de avionesColombia
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
