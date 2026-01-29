Presidenta interina de Venezuela firma reforma petrolera para atraer inversionistas

Caracas, Venezuela— La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el jueves una ley que abrirá el sector petrolero del país a la privatización, revirtiendo un principio del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

Los legisladores de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la ley de la industria energética ese mismo día, menos de un mes después de la descarada captura del entonces presidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense en la capital venezolana.

Posteriormente, Rodríguez firmó la reforma ante un nutrido grupo de trabajadores petroleros estatales y simpatizantes del gobierno.

Mientras se aprobaba el proyecto de ley, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones al petróleo venezolano que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano, el primer paso de los planes delineados por el secretario de Estado, Marco Rubio, el día anterior.

PUBLICIDAD

Las medidas adoptadas por ambos gobiernos el jueves allanan el camino para otro cambio geopolítico y económico radical en Venezuela.

“Hablamos del futuro. Hablamos del país que les daremos a nuestros hijos”, declaró Rodríguez.

1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press 1 / 14 ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela? Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. The Associated Press Compartir

Rodríguez propuso los cambios días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras venezolanas y revitalizaría la debilitada industria atrayendo inversión extranjera.

La legislación promete otorgar a las empresas privadas el control de la producción y venta de petróleo y permitir el arbitraje independiente de las disputas.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país. Algunas de estas empresas perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La ley revisada modificaría los impuestos a la extracción, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.

También elimina la obligación de que las disputas se resuelvan exclusivamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante. Los inversionistas extranjeros han considerado desde hace tiempo la participación de tribunales independientes como crucial para evitar futuras expropiaciones.

El diputado oficialista Orlando Camacho, presidente de la comisión de petróleo de la asamblea, afirmó que la reforma “transformará la economía del país”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el diputado opositor Antonio Ecarri instó a la asamblea a añadir disposiciones de transparencia y rendición de cuentas a la ley, incluyendo la creación de un sitio web para hacer pública la financiación y otra información. Señaló que la actual falta de supervisión ha propiciado la corrupción sistémica y argumentó que estas disposiciones también pueden considerarse garantías judiciales.

Estas garantías se encuentran entre los cambios clave que buscan los inversionistas extranjeros al considerar la entrada al mercado venezolano.

“Que brille la luz en la industria petrolera”, dijo Ecarri.

Workers of Venezuela's state-owned PDVSA oil company rally to back an oil reform bill proposed by acting President Delcy Rodriguez to loosen state control and open the industry to private and foreign investment in Caracas, Venezuela, Thursday, Jan. 29, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos) (Ariana Cubillos)

Trabajadores petroleros, vestidos con overoles rojos y cascos, celebraron la aprobación del proyecto de ley, ondeando una bandera venezolana dentro del palacio legislativo y luego uniéndose a los legisladores en una manifestación con simpatizantes del partido gobernante.

La ley se modificó por última vez hace dos décadas, cuando el mentor y predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez, convirtió el fuerte control estatal sobre la industria petrolera en un pilar de su revolución de inspiración socialista.

En los primeros años de su mandato, una enorme ganancia inesperada en petrodólares gracias a los precios récord mundiales del petróleo convirtió a PDVSA en la principal fuente de ingresos del gobierno y en la columna vertebral de la economía venezolana.

Las modificaciones de Chávez a la ley de hidrocarburos en 2006 exigieron que PDVSA fuera el principal accionista en todos los grandes proyectos petroleros.

Al rescindir los contratos que las empresas extranjeras firmaron en la década de 1990, Chávez nacionalizó enormes activos pertenecientes a empresas estadounidenses y occidentales que se negaron a cumplir, como ExxonMobil y ConocoPhillips. Estas aún esperan recibir miles de millones de dólares en laudos arbitrales.

PUBLICIDAD

Desde aquellos días de derroche de gastos estatales, la suerte de PDVSA cambió, junto con la del país, a medida que los precios del petróleo caían y la mala gestión gubernamental erosionaba las ganancias y perjudicaba la producción, primero con Chávez y luego con Maduro.