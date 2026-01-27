Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Presidenta encargada de Venezuela dice reforma petrolera será “respetuosa” de la soberanía

Aseguró además que creará oportunidades de inversión y ofrecerá seguridad jurídica

27 de enero de 2026 - 10:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La reforma se produce en momentos que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control del petróleo del país sudamericano para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano. (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó el lunes que el proyecto de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, que flexibilizaría el control estatal sobre las operaciones petroleras, creará oportunidades de inversión y ofrecerá seguridad jurídica, al tiempo que será “respetuosa” de la soberanía del país sudamericano.

RELACIONADAS

“Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo”, dijo Rodríguez durante su participación en una reunión de consulta sobre la reforma entre legisladores y representantes de compañías petroleras y asociaciones comerciales, locales y extranjeras. “Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector. Yo creo que es muy positivo para Venezuela”.

La reforma se produce en momentos que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control del petróleo del país sudamericano para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano.

La iniciativa, que ya fue avalada en primera discusión la semana pasada, debe ser aprobada en segundo debate y sancionada por la presidenta encargada antes de su publicación oficial.

La propuesta apunta a permitir un acelerado incremento en la producción de petróleo y plantea, además, flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela, al “rebajarla, con tal que se pueda atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente”, aseguró el diputado Orlando Camacho al presentar la iniciativa la semana pasada.

El 15 de enero pasado, la presidenta encargada utilizó su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera estatal a una mayor inversión extranjera.

En un mensaje a los que se oponen a la reforma de la ley, incluidos aliados de izquierda, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó por su lado que “no hay nada más revolucionario que la transformación y la audacia”.

“El petróleo debajo de la tierra no sirve para nada”, insistió el legislador y hermano de la mandataria encargada. Son miles de millones de dólares “los que se necesitan” para poder llevar la producción a cinco millones de barriles o más", agregó.

“Si alguien tiene esa plata (dinero) que nos la preste y si no la tiene, que nos deje reformar la ley”, añadió.

Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, estimada en unos 303,000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos.

Después que las fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en un operativo en la madrugada del 3 de enero pasado, Washington se ha propuesto asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela.

En agosto de 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez, predecesor y mentor político de Maduro, llevó adelante una reforma de la ley que impulsó la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, revirtiendo convenios operativos en sociedades con la petrolera estatal PDVSA, en la que esta mantenía el control mayoritario en los proyectos.

Mientras firmas como ExxonMobil abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, empresas como Chevron, entre otras, aceptaron la oferta de Chávez para crear una empresa junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press
Breaking NewsVenezuelaPetróleoDelcy RodríguezNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
