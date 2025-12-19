Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez federal rechaza solicitud de cerrar “Alcatraz de los caimanes” en Florida

La demanda es uno de tres litigios federales que impugnan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes

19 de diciembre de 2025 - 9:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas se toman fotos delante de un cartel que dice "Alcatraz de los caimanes" en la entrada de una cárcel para inmigrantes en los Everglades de Florida. (Rebecca Blackwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez federal rechazó el jueves una solicitud para emitir una orden preliminar para cerrar un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, argumentando que el solicitante no había demostrado que sufría de un daño irreparable dentro de la instalación.

RELACIONADAS

El juez federal Kyle Dudek, dijo que el detenido, identificado en documentos judiciales como M.A., no había cumplido con los requisitos para una orden preliminar mientras su impugnación a la operación del centro de detención se litiga en el tribunal federal de Fort Myers, Florida.

“Si bien puede haber deficiencias en Alcatraz de los Caimanes que finalmente justifiquen su disolución, el demandante no ha hecho la demostración extraordinaria necesaria para justificar un alivio inmediato de esta magnitud”, destacó Dudek, quien fue nominado al cargo por el presidente Donald Trump.

La demanda que interpuso M.A. es uno de tres litigios federales que impugnan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes, el cual fue construido por la administración estatal del gobernador Ron DeSantis a mediados de este año en un aeródromo en desuso en los Everglades de Florida.

Su demanda afirma que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados del estado no tienen autoridad para operar la instalación. Las personas retenidas en “Alcatraz de los Caimanes” desaparecen del sistema normal de seguimiento de detenidos y tienen problemas para acceder a ayuda jurídica, asegura la denuncia.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“El estatuto requiere control federal sobre todas las actividades de aplicación delegadas. Sin embargo, Florida afirma que tiene control total sobre las decisiones de detención”, dijo M.A. en su solicitud.

El juez dijo que procede con cautela al rechazar la solicitud ya que “el demandante básicamente pide a este tribunal que cierre una instalación de detención de tamaño y costo considerable, todo antes de cualquier decisión sobre el mérito de su legalidad”.

En un caso por separado, un juez federal en Miami ordenó a mediados del año que el centro de detención redujera sus operaciones por dos meses debido a que las autoridades no habían realizado una evaluación de impacto ambiental de la instalación. Pero un panel de la corte de apelaciones suspendió temporalmente el fallo permitiendo que la instalación permaneciera abierta.

En la tercera denuncia, los demandantes buscaban un fallo que garantizara que los detenidos tuvieran acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados. Afirmaron que los abogados de los detenidos tenían que hacer cita con tres días de anticipación, a diferencia de otras instalaciones de detención donde simplemente pueden presentarse durante el horario de visita; que los detenidos a menudo eran transferidos a otras instalaciones después de que sus abogados habían hecho una cita para verlos; y que los retrasos en la programación habían sido tan prolongados que muchas veces los detenidos no podían reunirse con su equipo legal antes de fechas límite clave.

Un juez federal en ese caso ordenó a los abogados de ambas partes reunirse el martes en un intento por resolver el caso. Pero el miércoles notificaron al tribunal que no pudieron llegar a una resolución a pesar de negociar durante nueve horas.

Breaking News, Tribunal Federal, Florida, Inmigrantes, Deportaciones de indocumentados, Donald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
