5 de septiembre de 2025
Panel del Tribunal de Apelaciones suspende orden de cerrar “Alcatraz de los Caimanes”

Tres jueces de Atlanta decidieron suspender la orden de la juez federal en espera del resultado de una apelación

5 de septiembre de 2025 - 9:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas se toman fotos delante de un cartel que dice "Alcatraz de los caimanes" en la entrada de una cárcel para inmigrantes en los Everglades de Florida. (Rebecca Blackwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un panel de un tribunal federal de apelaciones suspendió el jueves la orden de una jueza de un tribunal inferior de cerrar la cárcel para inmigrantes en los Everglades de Florida conocida como el “Alcatraz de los caimanes”.

El panel de tres jueces en Atlanta decidió por una votación de 2-1 suspender la orden de la juez federal en espera del resultado de una apelación, afirmando que era de interés público.

La jueza federal de distrito Kathleen Williams, en Miami, emitió un mandamiento judicial preliminar el mes pasado en el que ordenó que las operaciones en la instalación se cerraran para finales de octubre, y que los detenidos fueran transferidos a otras instalaciones.

La decisión de Williams fue emitida en respuesta a una demanda presentada por Friends of the Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la tribu Miccosukee, quienes acusaron a los demandados estatales y federales de no seguir la ley federal que requiere una revisión ambiental para el centro de detención instalado en medio de humedales delicados.

La administración del gobernador republicano Ron DeSantis construyó apresuradamente la cárcel en una pista de aterrizaje rodeada de humedales para ayudar en el plan del presidente Donald Trump de deportar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente. El gobernador dijo que la ubicación en los Everglades tenía como propósito servir como disuasivo contra las fugas.

Los demandados del gobierno estatal y federal han apelado el fallo de Williams, solicitando que se suspenda. El estado de Florida dijo en documentos judiciales esta semana que planeaba reanudar la aceptación de detenidos en la instalación si se concedía la suspensión.

El gobierno federal afirma que no es responsable del centro de detención ya que no ha gastado un centavo en construir u operar la instalación, aunque Florida ha pedido fondos federales para financiar una parte de ella. Florida afirma que la declaración de impacto ambiental requerida por la ley federal no se aplica a los estados.

Breaking NewsInmigrantesFloridaDonald TrumpRon DeSantisICE-HSIAtlantaTribunal de Apelaciones
