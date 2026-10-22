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Jueza cita a Trump a declarar el 11 de diciembre en el caso de difamación contra la BBC

El presidente acusa a la cadena británica de manipular en ese documental su discurso del 6 de enero de 2021

22 de octubre de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una jueza federal de Miami citó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a prestar declaración para su demanda por difamación contra la cadena británica BBC, antes del próximo 11 de diciembre, después de que cancelara una cita previa este mes, según Político.

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Trump presentó en diciembre de 2025 la demanda, en la que acusa a la BBC de difamación por la edición “maliciosa” de un documental emitido días antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, así como de vulnerar una ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas, y reclama $10,000 millones.

El presidente acusa a la BBC de manipular en ese documental su discurso del 6 de enero de 2021 para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y “luchar como demonios” durante el asalto a la sede del legislativo estadounidense.

La jueza Enjoliqué Lett realizó este jueves una audiencia, en la que fijó la nueva fecha límite para que Trump declare el 11 de diciembre después de que los abogados del presidente cancelaran la anterior, prevista para el 16 de octubre.

Los abogados de Trump argumentaron que ese día estaba ocupado con “asuntos de importancia nacional”, pero los de la BBC denunciaron que el presidente estuvo haciendo campaña para las elecciones legislativas de noviembre en Georgia y después en un evento de recaudación de fondos en su mansión de Florida.

La declaración a la que está citado Trump es un interrogatorio que forma parte del proceso de recopilación de pruebas en el caso, cuyo juicio está programado para el 15 de febrero de 2027.

La jueza Lett además expresó estar “insatisfecha” con la entrega de documentos por parte de la defensa de Trump, cuestionó que esta haya hecho “una búsqueda exhaustiva” y amenazó con desestimar el caso si no cumple sus órdenes para cumplir con su obligación y suministrar las pruebas que requiere.

Tanto la jueza como las partes reconocieron que la toma de declaración puede aplazarse de nuevo si otro juez, Jeffrey Kuntz, decide ampliar el calendario del caso, que actualmente fija el 18 de diciembre como fecha límite para finalizar el proceso de recopilación de pruebas.

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