Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
86°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jueza ordena suspensión temporal de la construcción de “Alligator Alcatraz” en Florida

Abogados discuten si el desarrollo del centro de detención de inmigrantes viola leyes ambientales

7 de agosto de 2025 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una jueza federal ordenó el jueves suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades de Florida y apodado “Alcatraz de los caimanes”, al tiempo que los abogados discuten si viola las leyes ambientales.

RELACIONADAS

La instalación puede continuar operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero se prohibirá a los trabajadores agregar cualquier nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. La jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió el fallo durante una audiencia y dijo que emitirá una orden por escrito más tarde el jueves.

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional. La demanda afirma que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves en apoyo de la orden judicial, y los abogados del estado y del gobierno federal estaban programados para presentar la próxima semana.

Tras el testimonio del jueves, Paul Schwiep, un abogado de los grupos ambientalistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos impidiera cualquier nueva construcción en el sitio al tiempo que se discutía la orden judicial preliminar.

Williams preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado está de acuerdo en detener la construcción para que ella no tuviera que emitir la orden de restricción. Señaló que cualquier cosa construida en el sitio probablemente permanecerá allí de manera permanente, independientemente de cómo se decidiera finalmente el caso.

Panuccio dijo que no podía garantizar que el estado detendrá todo el trabajo.

Esto provocó una audiencia de una hora sobre la orden de restricción temporal, que estará en vigor durante las próximas dos semanas en un momento en que continúa la audiencia aún en curso sobre la orden judicial preliminar.

Revuelo en Los Ángeles tras activación de la Guardia Nacional en medio de operativos antiinmigrantes

Revuelo en Los Ángeles tras activación de la Guardia Nacional en medio de operativos antiinmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, tomó la decisión a pesar de la negativa del gobernador de California.

El centro del argumento de los demandantes es que la instalación de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los principales proyectos de construcción.

Panuccio dijo durante la audiencia que, aunque el centro de detención albergaría detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión de NEPA no se aplicará.

Schwiep dijo que el propósito de la instalación es para la aplicación de la ley de inmigración, que es exclusivamente una función federal. Dijo que la instalación no existiría si no fuera por el deseo del gobierno federal de tener una instalación para albergar detenidos.

Williams dijo el jueves que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.

La demanda en Miami contra las autoridades federales y estatales es uno de los dos desafíos legales al centro de detención del sur de Florida, que fue construido hace más de un mes por el estado de Florida en una pista de aterrizaje aislada propiedad del condado Miami-Dade.

Una segunda demanda presentada por grupos de derechos civiles dice que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, se les mantiene sin cargos y un tribunal de inmigración federal ha cancelado las audiencias de fianza. Una audiencia en ese caso está programada para el 18 de agosto.

Según la ley ambiental federal de 55 años, las agencias federales deberían haber examinado cómo la construcción del centro de detención impactaría el medio ambiente, identificado formas de minimizar el impacto y seguido otras reglas de procedimiento, como permitir comentarios públicos, según los grupos ambientalistas y la tribu .

No importa que el centro de detención que alberga a cientos de detenidos haya sido construido por el estado de Florida, ya que las agencias federales tienen autoridad sobre la inmigración, dijo la demanda.

Los abogados de las agencias federales y estatales la semana pasada pidieron a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud de orden judicial, diciendo que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Aunque la propiedad es propiedad del condado Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar incorrecto para la demanda, ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado de Collier, que está en el distrito medio del estado, dijeron.

Williams aún no había fallado sobre ese argumento.

Las demandas se estaban escuchando mientras la administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, aparentemente se preparaba para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte de Florida. Al menos se ha adjudicado un contrato para lo que se etiqueta en los registros estatales como la “Instalación de Detención del Norte”.

Tags
Breaking NewsFloridaInmigrantes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: