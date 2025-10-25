Opinión
25 de octubre de 2025
Kamala Harris no descarta presentarse otra vez a la presidencia de Estados Unidos

La demócrata confía que habrá una mujer al frente del gobierno en un futuro no lejano

25 de octubre de 2025 - 3:14 PM

Kamala Harris, excandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris no descarta intentar otra vez acceder a la Casa Blanca y confía en que habrá una mujer al frente del Gobierno de su país en un futuro no lejano.

La política demócrata se expresó en estos términos en una entrevista con la BBC que será emitida el domingo en el programa de la periodista Laura Kuenssberg, algunos de cuyos extractos adelantó este sábado la emisora.

Harris, en la primera entrevista que concede en el Reino Unido, insistió en que “posiblemente” algún día sea presidenta, algo que ha sido interpretado como una sugerencia de que volverá a presentarse a las presidenciales de Estados Unidos en 2028.

También resaltó que sus sobrinas nietas, “sin duda, en su vida”, verían a una presidenta de Estados Unidos.

Si bien admitió que no ha tomado una decisión sobre si volverá a aspirar a la presidencia, subrayó que ve su futuro en la política. “No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre”, señaló.

En respuesta a los sondeos que la sitúan incluso por detrás del actor de Hollywood Dwayne Johnson, Harris admitió que no sigue con atención las encuestas.

“Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada”, señaló.

La vicepresidenta estadounidense en el Gobierno de Joe Biden perdió en noviembre pasado la elección ganada por el republicano Donald Trump, al que tildó en esta entrevista como un “tirano”.

Harris también afirmó que creía que sus predicciones sobre el comportamiento fascista de Donald Trump y su gobierno con tintes autoritarios se están cumpliendo.

“Si nos fijamos en lo que ha sucedido, por ejemplo, en cómo ha usado como arma a las agencias federales que persiguen a los sátiros políticos... (Trump) Es tan susceptible que no soportó las críticas por una broma e intentó cerrar un medio de comunicación entero en el proceso”, agregó.

Harris también criticó duramente a los líderes empresariales e instituciones estadounidenses que, en su opinión, se han doblegado con demasiada facilidad a las exigencias del presidente.

“Muchos han capitulado desde el primer día, se arrodillan ante un tirano, creo que por diversas razones, entre ellas, porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieren que se apruebe una fusión o evitar una investigación”, opinó.

Breaking NewsEstados UnidosKamala HarrisCasa BlancaPartido Demócrata
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
