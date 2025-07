Kamala Harris no se postulará para gobernadora de California en 2026

Los Ángeles— La exvicepresidenta Kamala Harris no se postulará para gobernadora de California el próximo año, dejando abierta la posibilidad de que pueda emprender una tercera candidatura a la Casa Blanca en 2028.

“Durante los últimos seis meses, he dedicado tiempo a reflexionar sobre este momento en la historia de nuestra nación y la mejor manera para mí de seguir luchando por el pueblo estadounidense y promover los valores e ideales que aprecio”, dijo Harris en un comunicado emitido por su oficina el miércoles.

“He pensado seriamente en pedirle al pueblo de California el privilegio de servir como su gobernadora. Amo este estado, su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en esta elección”, dijo.