Kilmar Ábrego García es trasladado a centro de detención en Pensilvania

Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por Estados Unidos a su natal El Salvador por error, en un caso que se volvió punto de tensión por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, ha sido trasladado de un centro de detención en Virginia a uno en Pensilvania.

Los registros judiciales muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas notificó a los abogados de Abrego García el viernes que fue transferido al Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon en Phillipsburg. Se indicó que la ubicación facilitaría el acceso de sus abogados a él.

Sin embargo, sus abogados expresaron preocupaciones sobre las condiciones en Moshannon, afirmando que ha habido informes recientes de “agresiones, atención médica inadecuada y alimentos insuficientes”, según un documento presentado en un tribunal federal.

El gobierno de Trump ha afirmado que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él refuta y por la cual no se le ha abierto ningun causa penal.