28 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Kilmar Ábrego García es trasladado a centro de detención en Pensilvania

Se indicó que la razón del traslado es que la ubicación facilitaría el acceso de sus abogados a él

28 de septiembre de 2025 - 10:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kilmar Abrego García en protesta frente a oficina de ICE en Baltimore. Los registros judiciales muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas notificó a los abogados de Abrego García el viernes que fue transferido al Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon en Phillipsburg. (Stephanie Scarbrough)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por Estados Unidos a su natal El Salvador por error, en un caso que se volvió punto de tensión por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, ha sido trasladado de un centro de detención en Virginia a uno en Pensilvania.

Los registros judiciales muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas notificó a los abogados de Abrego García el viernes que fue transferido al Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon en Phillipsburg. Se indicó que la ubicación facilitaría el acceso de sus abogados a él.

Sin embargo, sus abogados expresaron preocupaciones sobre las condiciones en Moshannon, afirmando que ha habido informes recientes de “agresiones, atención médica inadecuada y alimentos insuficientes”, según un documento presentado en un tribunal federal.

El gobierno de Trump ha afirmado que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él refuta y por la cual no se le ha abierto ningun causa penal.

El gobierno de Trump devolvió a Abrego García a Estados Unidos en junio, pero le presentó cargos de tráfico de personas. Sus abogados han calificado el caso de absurdo y vengativo.

Breaking NewsEl SalvadorDeportaciones de indocumentadosICE-HSIDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
