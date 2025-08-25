Políticas de deportación de Donald Trump podrían enviar a Kilmar Abrego Garcia a Uganda

Los esfuerzos de los funcionarios de inmigración de Estados Unidos para deportar a Kilmar Abrego Garcia a Uganda, un país con el que el salvadoreño no tiene vínculos, han vuelto a centrar la atención en los esfuerzos de la administración de Donald Trump para enviar personas a países que no son los suyos.

Los acuerdos de la administración con los llamados terceros países han sido impugnados en los tribunales por grupos de defensa, quienes han argumentado que se están violando los derechos al debido proceso y que los inmigrantes están siendo enviados a países con largos historiales de violaciones de derechos humanos.

Pero en junio, una dividida Corte Suprema permitió a la administración la rápida expulsión de inmigrantes a países que no son sus países de origen y con un aviso mínimo.

Aquí está lo que debe saber sobre estos acuerdos con terceros países.

¿Qué son los acuerdos con terceros países?

Los acuerdos son parte de una amplia ofensiva de inmigración por parte de la administración, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

La ley federal permite que los inmigrantes sean enviados a países de los que no son originarios, y las autoridades de inmigración lo han hecho ocasionalmente en el pasado, según grupos de inmigrantes y de derechos civiles. Pero este tipo de deportaciones han aumentado considerablemente bajo la administración republicana.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un memorando de marzo que, como parte de tales deportaciones a terceros países, deportará a los inmigrantes solo después de obtener garantías diplomáticas de que no serán perseguidos ni torturados, como se garantiza en el derecho internacional.

Si Estados Unidos no ha recibido esas garantías, los funcionarios de inmigración aún pueden enviar a la persona allí, pero primero deben decirle a dónde van en un idioma que entiendan. El tiempo entre la notificación y la deportación es generalmente de 24 horas, pero puede ser tan poco como seis horas.

Los funcionarios de Trump han dicho que estos inmigrantes a menudo provienen de países que a menudo no recuperan a todos sus ciudadanos deportados. Han llamado a estos inmigrantes “verdaderas amenazas a la seguridad nacional” y afirman que han sido condenados por delitos violentos como violación, asesinato y robo a mano armada.

¿Qué países han acordado aceptar inmigrantes?

La administración de Trump ha llegado a acuerdos con varios países, muchos en América Latina y África, para acoger a inmigrantes.

Estados Unidos ha enviado a cientos de venezolanos a una notoria prisión en El Salvador. El caso de Abrego Garcia se convirtió en un punto álgido en la ofensiva de inmigración de Trump después de que fue deportado por error a El Salvador en marzo.

Venezolanos e inmigrantes de Afganistán, Rusia, Irán, China y otros países también han sido enviados a Costa Rica y Panamá.

A principios de este mes, Paraguay firmó un acuerdo con un tercer país con la administración de Trump.

México no ha firmado tal acuerdo, pero ha aceptado deportados de América Central y otros países del hemisferio occidental, incluidos Cuba, Haití y Venezuela.

En julio, Sudán del Sur aceptó a ocho deportados de Estados Unidos.

Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo, ha soportado repetidas oleadas de violencia desde que se independizó de Sudán en 2011.

La semana pasada, Uganda, un país sin salida al mar en África Oriental, acordó un acuerdo con Estados Unidos para acoger a inmigrantes deportados siempre que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados.

En mayo de 2024, Estados Unidos impuso sanciones al presidente del parlamento de Uganda, a su esposo y a varios otros funcionarios por corrupción y graves abusos contra los derechos humanos.

En julio, Estados Unidos deportó a cinco hombres con antecedentes penales al reino de Eswatini, en el sur de África. Los hombres son de Cuba, Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam y están recluidos en régimen de aislamiento hasta que puedan ser deportados a sus países de origen. Ese proceso podría tardar hasta un año.

Durante una reunión en julio en la Casa Blanca, Trump se reunió con cinco líderes de África Occidental y discutió si aceptarían inmigrantes a través de acuerdos con terceros países.

Los expertos dicen que algunos países africanos pueden tratar de facilitar los programas de deportación de Estados Unidos con el fin de ganarse la buena voluntad en las negociaciones sobre aranceles, recortes en la ayuda de Estados Unidos o restricciones de visa, que han afectado a varios países africanos en los últimos meses.

Trump también ha presionado a países de América Latina para que ayuden a facilitar las deportaciones, a veces bajo la amenaza de fuertes aranceles o sanciones.

Críticas a los acuerdos con terceros países

Estos acuerdos han suscitado fuertes críticas por parte de los defensores de los derechos humanos, quienes han citado las protecciones internacionales para los solicitantes de asilo y han cuestionado si los inmigrantes serán examinados adecuadamente antes de ser deportados.

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han dicho que tales acuerdos han dejado a personas varadas en lugares lejanos, detenidas arbitrariamente durante años y en riesgo de tortura y otros tratos inhumanos.

“Instamos al Gobierno de Estados Unidos a que se abstenga de realizar más traslados a terceros países, a que garantice el acceso efectivo a la asistencia letrada para quienes se enfrentan a la deportación y a que todos esos procedimientos estén sujetos a una supervisión judicial independiente”, dijeron los expertos de la ONU en julio.

Esfuerzos de otros países

La Unión Europea ha estado tratando de aumentar las deportaciones y se ha abierto a la idea de “centros de retorno”, que se establecerían en terceros países para que los solicitantes de asilo rechazados sean detenidos y finalmente deportados a sus países de origen.

Italia ha estado enviando a los solicitantes de asilo rechazados a centros de detención y deportación que administra en Albania, un país que no pertenece a la UE. Sin embargo, se ha enfrentado a muchos desafíos legales y ha sido opaco sobre el proceso y la eficacia de los centros, y muchos inmigrantes enviados allí finalmente regresan a Italia.

