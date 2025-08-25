Madre habría envenenado a sus tres hijos en República Dominicana: investigan una nota

La Policía Nacional confirmó este lunes que fue hallado un manuscrito atribuido a la madre que presuntamente ocasionó la muerte de sus tres hijos tras suministrarles una sustancia tóxica a través de un jugo.

La mujer también habría ingerido la sustancia, lo que le provocó la muerte, según informó la Policía.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que el documento, en poder de la Policía Científica, contiene mensajes en los que la mujer “expresa algunas situaciones y pide perdón”.

Sin embargo, aclaró que aún se trabaja en la verificación de la autenticidad del escrito.

“Todavía no podemos divulgar esta parte. Se está trabajando para verificar la autenticidad de la misma. Esto es un proceso muy lamentable”, indicó Pesqueira en rueda de prensa.

El portavoz policial pidió prudencia y respeto tanto a la familia como al proceso investigativo.

La mujer fue identificada como Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años. Sus tres hijos —dos varones y una hembra— tenían edades de 11, 9 y 7 años, precisó la Policía en un comunicado.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.

Los cuerpos de la madre y sus tres hijos permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde los expertos realizan las autopsias para determinar las causas exactas de los fallecimientos y establecer qué sustancia fue ingerida.

Pesqueira reiteró que no ofrecerán mayores detalles hasta que concluyan las investigaciones, con el objetivo de no entorpecer el proceso.

“Cualquier otro detalle que podamos dar pudiera afectar la investigación”, señaló a los periodistas desde su despacho.

El vocero policial calificó el hecho como “muy delicado” y aseguró que ha generado gran consternación tanto en la institución como en la sociedad dominicana.

Otro niño pierde la vida a manos de su padre

El domingo, más temprano, en el sector Los Guandules, Distrito Nacional, la Policía arrestó a Dionys Zabala Reyes por la muerte por asfixia de su hijo de un año y ocho meses.

El hombre ya está bajo custodia mientras las autoridades profundizan las investigaciones.

Los familiares del agresor detectaron en él “un comportamiento inusual durante los últimos días”, indicó la Policía en otro comunicado.

El 17 de agosto, también en Los Guandules, fue arrestada una pareja por la muerte de una niña de siete años que presentaba “signos de maltrato físico” y “de barbarie”, según informaron las autoridades.