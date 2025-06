El domingo, la jueza magistrada de Estados Unidos, Barbara Holmes, dictaminó que Abrego Garcia no tiene que permanecer en la cárcel antes de ese juicio. El miércoles por la tarde, ella establecerá sus condiciones de liberación y le permitirá irse, según su orden. Sin embargo, tanto sus abogados defensores como los fiscales han dicho que esperan que sea puesto bajo custodia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tan pronto como sea liberado de los cargos penales.

Además, los fiscales federales están apelando la orden de liberación de Holmes. Entre otras cosas, expresaron su preocupación en una moción presentada el domingo de que Abrego Garcia pudiera ser deportado antes de enfrentar el juicio. Holmes ha dicho anteriormente que no se interpondrá entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Depende de ellos decidir si quieren deportar a Abrego Garcia o procesarlo.

Abrego Garcia se declaró no culpable el 13 de junio de los cargos de contrabando que sus abogados han calificado como un intento de justificar su deportación errónea en marzo a una notoria prisión en El Salvador.

Esos cargos se derivan de una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee durante la cual Abrego Garcia conducía un vehículo con nueve pasajeros. En su audiencia de detención, el agente especial de Seguridad Nacional, Peter Joseph, testificó que no comenzó a investigar a Abrego Garcia hasta abril de este año.

Holmes dijo en su fallo del domingo que los fiscales federales no lograron demostrar que Abrego Garcia era un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Ha vivido durante más de una década en Maryland, donde él y su esposa estadounidense están criando a tres hijos.

Sin embargo, Holmes se refirió a su propio fallo como “poco más que un ejercicio académico”, señalando que ICE planea detenerlo. No está claro qué sucederá después de eso. Aunque no puede ser deportado a El Salvador, donde un juez de inmigración dictaminó que enfrenta una amenaza creíble por parte de pandillas, todavía puede ser deportado a un tercer país siempre y cuando ese país acepte no enviarlo a El Salvador.