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Desarrollan una vacuna contra los coronavirus con la ayuda de la inteligencia artificial

Científicos de Cambridge afirman que ayudaría a proteger contra una variedad de virus y prevenir futuras pandemias

5 de junio de 2026 - 4:46 PM

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En la imagen de archivo, una persona mayor recibe una vacuna en un centro de vacunación en Atenas, Grecia. (ORESTIS PANAGIOTOU)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Científicos de la Universidad inglesa de Cambridge han empezado a desarrollar por primera vez una vacuna pensada para proteger contra una variedad de virus y prevenir futuras pandemias con la ayuda de la inteligencia artificial (IA).

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La vacuna está diseñada para ser eficaz contra todos los coronavirus, lo que incluye las distintas variantes de la COVID-19, así como virus que actualmente infectan a animales pero que tienen el potencial de desencadenar nuevas pandemias.

El equipo de Cambridge afirma que es la primera vez que un componente clave de una vacuna ha sido diseñado íntegramente mediante IA y posteriormente probado en seres humanos.

Aunque los trabajos están en sus primeras etapas, los expertos consideran que una vacuna contra el coronavirus elaborada con la tecnología de la IA es segura.

Según los científicos, algunos virus tienen la capacidad de mutar, por lo que las vacunas -que se diseñan utilizando una cepa actual de un virus- pueden quedar obsoletas rápidamente.

Por eso, las vacunas contra la COVID-19 y la gripe estacional se actualizan periódicamente.

“Siempre vamos con retraso. Lo que intentamos hacer es adelantarnos a la curva” y adelantarnos tanto que pudieran proteger a la población ante nuevos brotes o pandemias, dijo a los medios británicos Jonathan Heeney, de la Universidad de Cambridge.

A fin de desarrollar esta preparación para generar inmunidad, los investigadores de Cambridge tomaron códigos genéticos conocidos de diversos coronavirus registrados en programas de vigilancia que buscan posibles amenazas virales.

Estos códigos genéticos fueron analizados por IA, que después diseñó un “superantígeno” capaz de entrenar al sistema inmunitario para que proporcionase protección contra toda la familia de virus, incluso si mutaban o si una nueva infección se transmitía de animales a humanos.

Los antígenos son componentes esenciales de las vacunas, ya que son los que el sistema inmunitario aprende a atacar.

En los ensayos de fase I se incluyó a 49 voluntarios sanos de entre 18 y 50 años que recibieron la vacuna de Cambridge, como publica la revista Journal of Infection, pero en la fase II los científicos esperan reclutar a 200 personas, lo que permitirá conocer el alcance de la efectividad de la vacuna. 

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Breaking NewsCoronavirusSaludInteligencia artificialVacunas
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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