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La alcaldesa de Los Ángeles declara emergencia por incendio en almacén

El incendio en un almacén frío en el vecindario Boyle Heights de la ciudad comenzó el miércoles

21 de junio de 2026 - 9:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cielo cubierto de humo a causa de un incendio en un almacén de Los Ángeles. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el sábado una emergencia para garantizar que la ciudad obtenga los recursos que necesita para combatir un gran incendio en un almacén privado que ha arrojado enormes columnas de humo al cielo.

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La ciudad y el condado han abierto espacios para las familias que buscan alivio del humo, y seguiremos trabajando las 24 horas y haciendo todo lo posible para extinguir por completo este incendio”, afirmó Bass en un boletín de prensa en el que anunció la declaratoria de emergencia.

El incendio en un almacén frío en el vecindario Boyle Heights de la ciudad comenzó el miércoles, lo que llevó a emitir órdenes de permanecer resguardados cerca de la zona debido al riesgo de aire peligroso. Se indicó a los residentes que cerraran todas las ventanas, puertas y respiraderos, apagaran el aire acondicionado y llevaran a las personas y a las mascotas a una habitación interior.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore, señaló en una conferencia de prensa que ya se encargaron de la parte de materiales peligrosos del incendio y que ahora están trabajando en los desafíos de riesgo biológico.

Tenemos 85 millones de libras de alimentos congelados dentro de estas instalaciones y, por la forma en que se ha dispuesto el edificio, nos resulta muy difícil entrar porque no hay visibilidad en el interior. Nuestros bomberos no pueden simplemente entrar y empezar a mover palés”.

La declaración de la alcaldesa solicita ayuda para la recuperación en virtud de la Ley de Asistencia por Desastres de California. También pidió al estado que agilice el acceso a recursos y a otros programas de ayuda.

Bass expresó que su principal preocupación es la salud y la seguridad de las personas afectadas por el incendio, por lo que están tratando de asegurar la ayuda necesaria para retirar los materiales tóxicos de la zona y desecharlos de una manera que evite un gran desastre ambiental.

“Así que esto tiene que ver con la prevención”, afirmó. “Se trata de proteger la salud pública”.

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CaliforniaLos ÁngelesIncendio forestalIncendios
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