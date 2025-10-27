Opinión
La Marina de Estados Unidos pierde dos aeronaves del portaaviones USS Nimitz en 30 minutos

Los tripulantes de un helicóptero MH-60R Sea Hawk y un avión de combate F/A-18F Super Hornet fueron rescatados

27 de octubre de 2025 - 7:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El portaaviones USS Nimitz está en su último despliegue antes de ser dado de baja. (Nelvin C. Cepeda)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Un avión de combate y un helicóptero destinados en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia, informó la Flota del Pacífico de la Marina.

Los tres tripulantes del helicóptero MH-60R Sea Hawk fueron rescatados el domingo por la tarde, y los dos aviadores del avión de combate F/A-18F Super Hornet se eyectaron y fueron recuperados a salvo, y los cinco “están seguros y en condición estable”, afirmó la flota en un comunicado.

Las causas de los dos accidentes estaban bajo investigación, según el comunicado.

El presidente Donald Trump, hablando con los periodistas a bordo del Air Force One en ruta a Tokio el lunes, dijo que los incidentes podrían haber sido causados por “combustible malo”. Descartó que hubiera nada sospechoso y dijo que no había “nada que ocultar”.

El USS Nimitz está regresando a su puerto de origen en la Base Naval Kitsap en el estado de Washington después de haber sido desplegado en Oriente Medio durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el tráfico mercante. El portaaviones está en su último despliegue antes de ser dado de baja.

Otro portaaviones, el USS Harry S. Truman, sufrió una serie de percances en los últimos meses mientras estaba desplegado en Oriente Medio.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro.El barco era visible el domingo por la mañana frente a Puerto España.La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP basado en cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.
1 / 8 | En imágenes: buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago. Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. - MARTIN BERNETTI

En diciembre, el crucero lanzamisiles USS Gettysburg derribó por error un avión F/A-18 del Truman.

Luego, en abril, otro avión de combate F/A-18 se deslizó del hangar del Truman y cayó al mar Rojo.

Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizaba en el portaaviones en el mar Rojo cayó por la borda después de aparentemente no enganchar los cables de acero utilizados para detener los aviones al aterrizar, lo que obligó a sus dos pilotos a eyectarse.

Ningún marinero murió en ninguno de esos percances. Los resultados de las investigaciones sobre esos incidentes aún no han sido publicados.

