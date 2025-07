Los agentes de policía de Alabama que participaron en el arresto de un hombre que murió mientras estaba esposado no tuvieron la culpa , dijeron funcionarios, refutando un relato de la familia del hombre que pide que se presenten cargos contra los agentes.

La ciudad de Irondale y su Departamento de Policía dijeron en una declaración conjunta a última hora del lunes que la agencia no empleó fuerza excesiva en los hechos que condujeron al arresto y la muerte de Phillip Reeder , de 52 años, en agosto de 2024.

En las autopsias, el término homicidio tiene una definición médica que es diferente de una criminal. En un contexto médico, homicidio significa que una muerte es causada a manos de otra persona, pero no significa necesariamente que alguien sea culpable penalmente.

Tanto el departamento de policía como la esposa de Reeder, Sandra Lee Reeder , están de acuerdo en que los agentes de policía fueron enviados a una carretera local justo después de las 5:00 a.m. el 6 de agosto de 2024, después de múltiples quejas al 9-1-1 de un hombre que se comportaba de forma errática y corría hacia el tráfico.

Después de que los agentes lo esposaron, “el Sr. Reeder continuó luchando y resistiéndose durante casi dos minutos” , decía la declaración. Los agentes usaron sus brazos para sujetar a Reeder, decía, pero “no se colocó ninguna rodilla en la parte posterior de su cuello y no se usó fuerza excesiva” .

La declaración enfatizó que Reeder tenía antecedentes de “enfermedad cardíaca hipertensiva”, que según el forense contribuyó a su muerte. La declaración subrayó la parte de la autopsia que decía que “las lesiones por fuerza contundente por sí solas no explicarían la muerte del Sr. Reeder”.

También dijo que la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, la agencia estatal encargada de investigar el incidente, no encontró ninguna irregularidad y que el fiscal de distrito del condado de Jefferson no vio evidencia “suficiente para cargos criminales” contra los agentes involucrados.

Las imágenes de la cámara corporal no se han publicado públicamente debido a una ley de Alabama que rige la publicación de grabaciones policiales. La ley dice que una agencia puede optar por no divulgar una grabación al público si afectaría una investigación policial activa, pero no requiere que una agencia proporcione una razón para negar una solicitud.