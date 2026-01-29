La redada del FBI en Georgia evidencia la obsesión de Donald Trump con las elecciones de 2020

Denver - Donald Trump perdió su intento de reelección en 2020. Pero durante más de cinco años, ha estado tratando de convencer a los estadounidenses de lo contrario diciendo falsamente que las elecciones se vieron empañadas por un fraude generalizado.

Ahora que vuelve a ser presidente, Trump presiona al gobierno federal para que respalde esas falsas afirmaciones.

El miércoles, el FBI entregó una orden de registro en la sede electoral del condado de Fulton, Georgia, que incluye la mayor parte de Atlanta, en busca de papeletas de las elecciones de 2020. Esto sigue a los comentarios de Trump a principios de este mes, cuando sugirió durante un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que los cargos relacionados con las elecciones eran inminentes.

“El hombre tiene obsesiones, como un buen número de personas, pero es el único que tiene todo el poder de Estados Unidos detrás de él”, dijo Rick Hasen, profesor de Derecho de la UCLA.

Hasen y muchos otros señalaron que el uso de Trump del FBI para perseguir su obsesión con las elecciones de 2020 es parte de un patrón del presidente que transforma al gobierno federal en su herramienta personal de venganza.

El senador Jon Ossoff, demócrata por Georgia, comparó la búsqueda con la represión de la inmigración en Minnesota que ha acabado con la vida de dos manifestantes ciudadanos estadounidenses, lanzada por Trump como su último golpe contra el gobernador del estado, que se postuló como compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris en 2024.

“De Minnesota a Georgia, a la vista de todo el mundo, hay un presidente fuera de control, que blande la aplicación de la ley federal como un instrumento irresponsable de poder personal y venganza”, dijo Ossoff en un comunicado.

También se produce cuando los funcionarios electorales de todo el país están empezando a prepararse para las elecciones legislativas de 2026, en las que Trump está luchando por ayudar a su partido a mantener el control del Congreso. Teniendo en cuenta que, en 2020, Trump contempló el uso del ejército para confiscar las máquinas de votación después de su derrota, algunos temen que esté sentando las bases para una maniobra similar en otoño.

“Georgia es un modelo a seguir”, dijo Kristin Nabers, del grupo de izquierda All Voting Is Local. “Si pueden salirse con la suya llevándose material electoral aquí, ¿qué les impide llevarse material o máquinas electorales de algún otro estado después de perder?”.

Georgia ha estado en el centro de la obsesión de Trump para 2020. Llamó infamemente al secretario de Estado republicano Brad Raffensperger el 2 de enero de 2021, pidiéndole que “encontrara” 11,780 votos más para Trump para que pudiera ser declarado ganador del estado. Raffensperger se negó, señalando que las repetidas revisiones confirmaban que el demócrata Joe Biden había ganado Georgia por un estrecho margen.

Esas fueron parte de una serie de revisiones en estados disputados, a menudo liderados por republicanos, que afirmaron la victoria de Biden, incluyendo en Michigan, Wisconsin y Nevada. Trump también perdió decenas de casos judiciales que impugnaban los resultados de las elecciones y su propio fiscal general en ese momento dijo que no había pruebas de fraude generalizado.

Sus aliados que repitieron sus mentiras han sido demandados con éxito por difamación. Eso incluye al exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, que llegó a un acuerdo con dos trabajadores electorales de Georgia después de que un tribunal dictaminara que les debía 148 millones de dólares por difamarlos tras las elecciones de 2020.

Trump pide al secretario de Estado de Georgia que anule la victoria de Biden Según el audio publicado por el diario The Washington Post, el mandatario presionó a un alto funcionario para que "encontrara" las papeletas de votos necesarias para anular su derrota en ese estado.

Las empresas de máquinas de votación también han presentado demandas por difamación contra algunos sitios de noticias de tendencia conservadora que emitieron afirmaciones infundadas sobre la vinculación de sus equipos con el fraude en 2020. Fox News resolvió uno de estos casos acordando pagar 787 millones de dólares después de que el juez dictaminara que estaba “CRISTALMENTE claro” que ninguna de las acusaciones era cierta.

La campaña de Trump para llevar a Georgia a su columna también provocó un malogrado intento de procesarle a él y a algunos de sus aliados por parte de la fiscal de distrito del condado de Fulton, la demócrata Fani Willis. El caso fracasó en medio de acusaciones de conflicto de intereses contra el fiscal, y Trump ha demandado desde entonces a Willis por la acusación.

En su primer día en el cargo, Trump recompensó a algunos de los que le ayudaron a intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 indultando, conmutando o prometiendo desestimar los casos de unas 1,500 personas acusadas en el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. Más tarde firmó una orden ejecutiva para intentar establecer nuevas normas para los sistemas electorales estatales y los procedimientos de votación, aunque ha sido bloqueada en repetidas ocasiones por jueces que han dictaminado que la Constitución otorga a los estados, y en algunos casos al Congreso, el control de las elecciones en lugar del presidente.

Como parte de su campaña de retribución, Trump también ha hablado de querer acusar penalmente a los legisladores que se sentaron en el comité de la Cámara que investigó el ataque del 6 de enero, sugiriendo que los indultos protectores de ellos por parte de Biden son legalmente inválidos. Ha puesto en el punto de mira a un antiguo responsable de ciberseguridad que aseguró al público en 2020 que las elecciones eran seguras.

Durante un año de tareas presidenciales, desde ocuparse de las guerras en Gaza y Ucrania hasta tramitar una amplia legislación fiscal y de gasto en el Congreso, Trump siempre ha encontrado tiempo para hablar de 2020. Ha calificado falsamente de amañadas las elecciones, ha dicho que los demócratas hicieron trampas e incluso ha instalado una placa en la Casa Blanca afirmando que Biden asumió el cargo tras “las elecciones más corruptas de la historia.”

David Becker, exabogado del Departamento de Justicia para el derecho al voto y director ejecutivo de The Center for Election Innovation & Research, dijo que era escéptico de que la búsqueda del FBI en Georgia condujera a algún enjuiciamiento exitoso. Trump ha exigido cargos contra varios enemigos, como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, que se han estancado en los tribunales.

