La redada federal en Glass House: ¿un mensaje político en la industria del cannabis?

¿Qué pasó durante las redadas?

¿Por qué Glass House?

No se incautó cannabis y las órdenes de allanamiento criminales utilizadas para ingresar a los sitios de la granja están bajo sello judicial. Las autoridades se negaron a compartirlas con The Associated Press.

Funcionarios de la compañía no respondieron a llamadas ni correos electrónicos. En una breve declaración en la plataforma social X, Glass House dijo que cumplió con las órdenes de inmigración y naturalización y ‘nunca ha violado a sabiendas las prácticas de contratación aplicables y no emplea ni ha empleado nunca a menores’.

Expertos de la industria señalan la publicidad no deseada que recibió la compañía después de que su rival Catalyst Cannabis Co. presentara una demanda en 2023 alegando que Glass House ‘se ha convertido en uno de los mayores, si no el mayor, comercializadores negros de cannabis en el estado de California’. La demanda, presentada formalmente por la matriz de Catalyst, 562 Discount Med Inc., fue desestimada el año pasado, pero los titulares podrían haber despertado el interés de los investigadores federales.