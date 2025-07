Latina se presenta ante ICE para autodeportarse, pero recibe una respuesta inesperada

Migración motivada por razones médicas y familiares

El miedo a las redadas y la decisión de entregarse

Instalada en Houston, Texas, Yésica comenzó a experimentar miedo constante debido a la presencia de ICE en su comunidad. “Ya estaban tocando las puertas en los departamentos. Dije: ‘Mi hija en la escuela. Si me agarran, me deportan y a ella la dejan’”, declaró a Univision Noticias.

ICE denegó la autodeportación

A pesar de que el programa federal permite la autodeportación voluntaria en ciertos casos, las autoridades le explicaron que no calificaba porque no tenía antecedentes penales ni una orden de deportación previa. “Me dijeron que no, que ellos no me podían ni deportar porque yo no tengo un historial criminal allá”, contó Ramírez.