Líder demócrata del Senado dice que sus oficinas en Nueva York recibieron amenazas de bomba

WASHINGTON - El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo el lunes que tres de sus oficinas en Nueva York fueron blanco de amenazas de bomba por correo electrónico desde una dirección de correo electrónico alegando que “las elecciones de 2020 fueron amañadas”.

Schumer dijo en un comunicado que las fuerzas de seguridad locales recibieron amenazas de bomba en referencia a sus oficinas en Rochester, Binghamton y Long Island con el asunto del correo electrónico “MAGA”.

“Las fuerzas del orden locales y federales respondieron inmediatamente y están llevando a cabo barridos de seguridad completos”, dijo Schumer. “Todo el mundo está a salvo, y estoy agradecido por su respuesta rápida y profesional para garantizar que estas oficinas permanezcan seguras para todos los neoyorquinos”.

Una fuente policial confirmó que la policía del condado de Suffolk acudió a la oficina de Schumer en Long Island, pero no pudo confirmar los detalles de la amenaza. La persona pidió el anonimato porque la investigación está en curso.

PUBLICIDAD

La Policía del Capitolio de EE.UU. declinó hacer comentarios, diciendo que no hablan de la seguridad de los miembros por razones de seguridad.

Schumer dijo en el comunicado que “este tipo de amenazas violentas no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro sistema político”.

---