Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Líder demócrata del Senado dice que sus oficinas en Nueva York recibieron amenazas de bomba

Chuck Schumer denunció que los mensajes fueron recibidos por correo electrónico

1 de diciembre de 2025 - 5:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una fuente policial confirmó que la policía del condado de Suffolk acudió a la oficina de Schumer en Long Island, pero no pudo confirmar los detalles de la amenaza. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo el lunes que tres de sus oficinas en Nueva York fueron blanco de amenazas de bomba por correo electrónico desde una dirección de correo electrónico alegando que “las elecciones de 2020 fueron amañadas”.

RELACIONADAS

Schumer dijo en un comunicado que las fuerzas de seguridad locales recibieron amenazas de bomba en referencia a sus oficinas en Rochester, Binghamton y Long Island con el asunto del correo electrónico “MAGA”.

“Las fuerzas del orden locales y federales respondieron inmediatamente y están llevando a cabo barridos de seguridad completos”, dijo Schumer. “Todo el mundo está a salvo, y estoy agradecido por su respuesta rápida y profesional para garantizar que estas oficinas permanezcan seguras para todos los neoyorquinos”.

Una fuente policial confirmó que la policía del condado de Suffolk acudió a la oficina de Schumer en Long Island, pero no pudo confirmar los detalles de la amenaza. La persona pidió el anonimato porque la investigación está en curso.

La Policía del Capitolio de EE.UU. declinó hacer comentarios, diciendo que no hablan de la seguridad de los miembros por razones de seguridad.

Schumer dijo en el comunicado que “este tipo de amenazas violentas no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro sistema político”.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsChuck SchumerNueva YorkAmenaza de bomba
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: