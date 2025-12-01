Soldado de la Guardia Nacional tiroteado en Washington ha mostrado signos positivos de recuperación

CHARLESTON, W.Va. - Un miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibió un disparo la semana pasada en un descarado ataque durante el día en Washington, D.C., permanece en estado grave, pero mostró signos positivos al dar un pulgar hacia arriba que podía oír la pregunta de una enfermera y moviendo los dedos de los pies, dijo el lunes el gobernador Patrick Morrisey.

Morrisey dijo que la familia del sargento Andrew Wolfe, de 24 años, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, ha pedido a la población que rece por él. Otro miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, murió en el tiroteo.

“Andrew sigue luchando por su vida”, dijo Morrisey. “Andrew necesita oraciones”.

Morrisey dijo que aún no podía compartir detalles de los arreglos funerarios para Beckstrom y quiere respetar los deseos de su familia.

Beckstrom y Wolfe fueron tiroteados el miércoles a pocas manzanas de la Casa Blanca mientras estaban desplegados como parte del plan de lucha contra el crimen del presidente Donald Trump que federalizó la policía de Washington.

PUBLICIDAD

Los investigadores están trabajando para determinar el motivo. Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, está acusado de un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de agresión por el tiroteo.

Según las autoridades, Lakanwal, que resultó herido de bala en el enfrentamiento, permanece hospitalizado y aún no se ha programado su comparecencia ante el tribunal.

El tiroteo llevó a la administración Trump a detener todas las decisiones de asilo y a pausar la emisión de visados para personas que viajan con pasaportes afganos.

Tras el tiroteo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Trump le pidió que enviara 500 miembros más de la Guardia Nacional a Washington. Morrisey dijo que no se le ha pedido que despliegue tropas adicionales de Virginia Occidental.

En total, casi 2,200 efectivos están asignados actualmente a la fuerza operativa conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno. Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron desplegados en agosto. A mediados de noviembre, hasta 170 de ellos se ofrecieron voluntarios para prolongar su despliegue hasta finales de año, mientras que los demás regresaron a Virginia Occidental.

---