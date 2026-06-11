Fraude, identidades robadas y trabajo forzado: acusan a seis por esquema con préstamos

Un gran jurado acusó a seis personas por presuntamente operar un esquema de fraude bancario y trabajo forzado en el que, según las autoridades, utilizaron a víctimas vulnerables para solicitar préstamos y líneas de crédito con identidades robadas.

De acuerdo con Fiscalía federal, el pliego de 21 cargos fue emitido el 10 de junio e incluye señalamientos por conspiración para cometer robo de identidad, fraude electrónico, fraude bancario, uso indebido del Seguro Social, robo de identidad agravado y trabajo forzado.

Como parte del operativo, las autoridades arrestaron a Yesenia Marrero Collazo, Anthony Marrero Rosario, Vivian D. Marrero Ginés y José A. Vilorio Figuereo. Mientras, Josué A. Marrero Otero permanece prófugo de la justicia. Un sexto acusado no fue identificado públicamente y tampoco está bajo custodia.

Según la Fiscalía federal, los acusados conspiraron para producir y transferir documentos falsos, incluidos certificados de nacimiento de Puerto Rico, tarjetas de Seguro Social y licencias de conducir.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que los documentos contenían información de personas reales y aparentaban haber sido emitidos por el gobierno de Estados Unidos o por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La acusación sostiene que Marrero Rosario producía los documentos falsificados con información de personas reales y se los entregaba a su hermano, Marrero Otero, quien presuntamente los utilizaba para solicitar préstamos bancarios de forma fraudulenta.

Las autoridades alegan, además, que Marrero Otero y su pareja, Yesenia Marrero Collazo, forzaron a víctimas vulnerables a solicitar préstamos bancarios con identidades robadas. Junto con otras de las acusadas, Marrero Ginés, también habrían obligado a víctimas a solicitar líneas de crédito en bancos y tiendas al detal.

Como parte del esquema, los acusados obtuvieron aproximadamente $114,559.49 en dinero y propiedad mediante representaciones falsas y fraudulentas, según la Fiscalía federal.

Marrero Otero y Marrero Collazo también enfrentan un cargo por trabajo forzado. De acuerdo con la acusación, entre septiembre y diciembre de 2023, ambos forzaron a una víctima, mediante amenazas de violencia física, a someter información falsa con documentos fraudulentos para obtener crédito comercial y propiedad en beneficio de ellos.

El acusado Vilorio Figuereo, por su parte, presuntamente participó en la conspiración y transfirió documentos de identificación falsos por correo a Estados Unidos continental.

“Los acusados se aprovecharon de víctimas vulnerables y las utilizaron para obtener préstamos y líneas de crédito fraudulentamente, con el fin de enriquecerse”, sostuvo el fiscal federal William Stephen Muldrow, en declaraciones escitas.

De ser convictos, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y una sentencia obligatoria consecutiva de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado.

PUBLICIDAD

El caso fue investigado por la Administración del Seguro Social, la Oficina del Inspector General; la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, con la colaboración del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el Servicio Secreto.